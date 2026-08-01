Thủy quân lục chiến Mỹ mất một F-35B trong vụ rơi gần căn cứ

Theo hãng tin AP, một tiêm kích tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ rơi gần căn cứ không quân Miramar ở bang California hôm 31.7, nhưng phi công đã kịp phóng ghế thoát hiểm an toàn.