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Thủy quân lục chiến Mỹ mất một F-35B trong vụ rơi gần căn cứ
Video Thế giới

Thủy quân lục chiến Mỹ mất một F-35B trong vụ rơi gần căn cứ

La Vi - Trí Đỗ
Theo hãng tin AP, một tiêm kích tàng hình F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ rơi gần căn cứ không quân Miramar ở bang California hôm 31.7, nhưng phi công đã kịp phóng ghế thoát hiểm an toàn.

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F-35B tiêm kích tàng hình căn cứ không quân California

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