Iran tuyên bố phá hủy 3 máy bay F-35, Mỹ bác bỏ

Thông báo được đăng trên Telegram cũng cho biết thêm 3 máy bay khác đã bị hư hỏng. Quân đội Mỹ sau đó đã bác bỏ tuyên bố từ phía Iran.

Một thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết: "Không có máy bay Mỹ nào bị phá hủy hay hư hỏng trong các cuộc tấn công gần đây của Iran. Tất cả tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đều bị đánh chặn hoặc không thể tiếp cận mục tiêu".

Một tên lửa của Iran được phóng từ một địa điểm không xác định ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên quân đội Mỹ không đề cập có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng hay không.

Vệ binh Cách mạng Iran cho biết cuộc tấn công nhằm trả đũa cho các cuộc không kích của Mỹ vào đảo Qeshm của Iran tối 29.7.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Iran Tasnim đưa tin 3 binh sĩ Vệ binh Cách mạng đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ tại tỉnh Zanjan.

Mỹ và Iran đã có các đòn tấn công ăn miếng trả miếng trong tuần qua sau những ngày tương đối yên tĩnh tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 29.7 rằng Mỹ sẽ tấn công Iran "rất mạnh" để trả đũa các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tài sản quân sự Mỹ tại khu vực.

"Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran, vì bây giờ đến lượt chúng tôi tấn công. Iran biết chuyện này phải xảy ra. Iran đã yêu cầu chúng tôi đừng tấn công, nhưng đêm qua họ lại cố bắn tên lửa", ông Trump tuyên bố.

Trước đó, ông nói rằng Mỹ sẽ "đánh bại" Iran để trả đũa vụ Tehran phóng tên lửa đạn đạo vào các căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực.