Mối lo gì sau vụ UAV tấn công tàu khí đốt tại Ai Cập?

Đây là một trong những tuyến xuất khẩu lớn cuối cùng còn lại đối với dầu mỏ của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh chiến tranh Mỹ - Iran đang leo thang.

Chưa có tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm về vụ việc. Nội các Ai Cập hôm 30.7 cho biết một UAV không rõ danh tính đã gây ra hỏa hoạn trên hai tàu tại Damietta một ngày trước đó. Cảng này nằm gần kênh đào Suez, tuyến đường thủy nối liền Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Theo những người am hiểu về vụ việc, UAV đã tấn công tàu chở khí đốt dạng bồn mang cờ Mỹ Energos Winter, khiến ngọn lửa lan sang một tàu thứ hai.

Iran đã phủ nhận có dính líu đến vụ tấn công tại Damietta.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi viết trên mạng xã hội rằng: "Ai Cập là một người bạn và đối tác quan trọng trong khu vực, và an ninh của nước này có tầm quan trọng hàng đầu đối với chúng tôi. Tất cả chúng ta phải cảnh giác trước các âm mưu của Israel và các hoạt động ly gián nhằm phá hoại hòa bình khu vực".

Tàu chở khí đốt Energos Winter của Mỹ tại Damietta, Ai Cập hồi tháng 11.2025 ẢNH: REUTERS

Cuộc chiến kéo dài 5 tháng qua đã khiến hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – một điểm thắt hẹp trong thương mại năng lượng toàn cầu – gần như đình trệ.

Trước khi xung đột nổ ra, tuyến đường thủy giữa Oman và Iran vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Eo biển này đã trở thành rào cản chính trong các cuộc đàm phán hòa bình và là điểm nóng cho những leo thang liên tiếp trong cuộc xung đột.

Ông Dmitry Zhdannikov, biên tập viên Reuters, nhận định: "Ả Rập Xê Út đã dành nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, để chuẩn bị đối phó khủng hoảng như vậy. Chiến lược của Ả Rập Xê Út là xây một tuyến đường ống dẫn hướng đến biển Đỏ, nhờ đó có thể chuyển dầu đến biển Đỏ. Từ đó, các tàu dầu có thể đi về hướng nam qua eo biển Bab el-Mandeb rất hẹp để cung cấp cho khách hàng châu Á".

Thế nhưng, ngày 20.7, lực lượng Houthi liên kết với Iran đã tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út, mở ra mặt trận mới chống lại Mỹ và các đồng minh trong cuộc chiến với Iran.

Các cuộc tấn công gần đây của Houthi nhằm vào tàu thuyền đã khiến thị trường bảo hiểm hàng hải London hôm 30.7 phải mở rộng vùng "rủi ro cao" tại biển Đỏ, bao gồm thêm nhiều đường bờ biển tiếp giáp với các cảng của Ả Rập Xê Út.

"Kết quả là tuyến đường duy nhất còn lại cho Ả Rập Xê Út là chuyển dầu theo hướng bắc, từ biển Đỏ đi đến kênh đào Suez ở Ai Cập. Đến hôm 30.7, lại xảy ra vụ tấn công cảng Damietta, mà Damietta lại rất, rất gần kênh đào Suez. Diễn biến này có tầm quan trọng cực kỳ lớn", ông Zhdannikov nói.