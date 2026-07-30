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Mỹ nối lại không kích Iran sau khi ông Trump tuyên bố sẽ 'đánh mạnh'
Video Thế giới

Mỹ nối lại không kích Iran sau khi ông Trump tuyên bố sẽ 'đánh mạnh'

La Vi - Khánh An

Quân đội Mỹ không kích Iran sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố 'đến lượt' Mỹ hành động đáp trả việc Iran tấn công nhiều mục tiêu Mỹ trong khu vực.

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