Da hết mụn mà vẫn loang lổ đỏ hồng? 90% chị em đang bỏ qua bước này!





1. Hồng ban sau mụn là gì?

Hồng ban hình thành do sự tổn thương của mao mạch dưới da do mụn viêm, các phản ứng viêm làm phá vỡ mao mạch từ đó tạo nên các nốt đỏ hồng. Vì màu sắc tương đồng với các nốt mụn viêm, thế nên không ít bạn đã lầm tưởng đó là mụn và tiếp tục các sử dụng hoạt chất treatment của mụn. Mặc dù các hoạt chất này có thể ức chế phản ứng viêm dưới da. Thế nhưng vấn đề tổn thương mao mạch cần nhiều dưỡng chất hơn thế.

Hồng ban sau mụn được chia làm thời điểm tồn tại và mức độ tổn thương mạch máu. Đối với các vết ban dạng nhẹ, chưa có sự tổn thương mao mạch bên dưới, chủ yếu hình thành do phản ứng viêm dưới da. Với những nốt hồng ban này sẽ tồn tại 2-6 tuần nếu chăm sóc tốt. Trong khi các vết hồng ban cấp tính, có thể kéo dài 1-4 tháng trên nền da mụn viêm vừa và nặn mụn.

2. 5 thành phần "thần thánh" hỗ trợ quá trình điều trị hồng ban (dùng được ngay hôm nay)

Palmitoyl tetrapeptide-7 - peptide tín hiệu chống viêm

Là thành phần tự nhiên trong làn da chúng ta, palmitoyl tetrapeptide-7 thuộc nhóm peptid tín hiệu, hoạt động trên cơ chế kiểm soát và ức chế phản ứng viêm dưới da. Hoạt chất này có thường hoạt động trung bì da. Nhờ khả năng ức chế viêm, peptide này sẽ hỗ trợ giảm biểu hiện đỏ, hồng trên làn da, đồng thời bảo vệ collagen khỏi bị phân hủy bởi viêm. Từ đây, chúng có thể hỗ trợ giảm thiểu hư tổn và đều màu dần theo thời gian.

Chiết xuất cúc vạn thọ (Calendula Officinalis Flower Extract)

Hoa cúc là dược liệu quen thuộc giúp xoa dịu tổn thương với khả năng giảm viêm hiệu quả. Trong chiết xuất hoa cúc có nhiều hoạt chất giảm viêm như flavonoid và triterpenoid. Chính nhờ hai đặc tính này, chiết xuất hoa cúc vừa giúp hỗ trợ lành da, vừa kích hoạt cải thiện cho da mềm mại hơn.

Bộ đôi bisabolol và allantoin

Hai hoạt chất kinh điển trong việc giảm viêm và làm dịu da, bisabolol và allantoin được ứng dụng trong phục hồi da lâu đời. Trong khi bisabolol tăng cường hệ miễn dịch của da, điều hoà giúp làn da bớt nhạy cảm với môi trường bên ngoài. Cùng với đó, allantoin lại có thể thúc đẩy quá trình tái tạo biểu bì mau chóng như làm mềm lớp sừng, thúc đẩy quá trình biểu mô hoá, xây dựng lại thượng bì khỏe mạnh, giảm tình trạng đỏ và hư tổn từ môi trường bên ngoài.

Arnica Montana - Dược liệu quý hiếm thúc đẩy tuần hoàn

Được ứng dụng trong y học, Arnica Montana (hoa Kim Sa) nổi tiếng với khả năng giúp giảm sưng, tan bầm và giảm viêm. Và trong chăm sóc da, chiết xuất hoa Kim Sa có hoạt tính tương tự, đặc biệt giúp hỗ trợ tuần hoàn và giảm viêm.

Đừng quên cấp ẩm với hoạt chất hyaluronic acid

Độ ẩm đóng vai trò quan trọng trong quá trình sinh hoá tự nhiên của làn da. Các phân tử hyaluronic acid tham gia vào quá trình di chuyển tế bào từ tầng đáy đến thượng bì, nhờ vậy làn da được cải thiện nhanh hơn và khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, da đủ ấm sẽ tăng khả năng chống lại các yếu tố gây viêm từ bên ngoài như bụi bẩn, ô nhiễm…

Bên cạnh những hoạt chất trên, bạn có thể lựa chọn các hoạt chất giảm viêm như niacinamide, rau má, panthenol, Trà xanh… đều mang lại hiệu quả phục hồi tuyệt vời cho làn da hồng ban sau mụn.

4. Routine tối giản 4 bước giảm hồng ban (sau 3-6 tháng thấy khác)

Bước 1: Làm sạch dịu nhẹ

Làm sạch dịu nhẹ với Rejuvaskin Facial Cleanser, chứa allantoin và EXO-P technology - công nghệ phục hồi từ tế bào gốc thực vật, giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm mà không gây khô rát, không làm tổn thương thêm mao mạch. Chỉ cần 1 pump, massage nhẹ 30 giây, rửa sạch với nước ấm là da đã sạch thoáng, sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất.

Bước 2: Phục hồi với Rejuvaskin Recovery Cream

Chứa bộ đôi bisabolol từ cúc La Mã và calendula officinalis. Theo Journal of Dermatological Treatment (2014), Bisabolol 0.5% giúp giảm đỏ và kích ứng, trong khi Advances in Therapy (2016) chứng minh Calendula 2% thúc đẩy quá trình làm lành vết thương từ đó rút ngắn được thời gian làm lành vết thương bị tổn thương. Lấy 1 hạt đậu, thoa đều vùng hồng ban, da dịu mát, bớt rát ngay lần đầu.

Bước 3: Kem làm mờ sẹo thâm rỗ lõm Scar Esthetique

Scar Esthetique được thiết kế chuyên biệt cho những vết đỏ loang lổ này với công thức kết hợp hơn 20 hoạt chất sinh học, trong đó bộ ba polypeptide tín hiệu kích thích sản xuất collagen chọn lọc, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ da khỏi gốc tự do và tia UV - hai "kẻ thù" khiến vết đỏ kéo dài hàng năm. Thoa một lớp mỏng mỗi tối lên vùng hồng ban, sau 4–8 tuần kiên trì, bạn sẽ thấy sự thay đổi: vết đỏ co lại, tone da đều hơn, sẵn sàng cho lớp nền mỏng nhẹ mà không cần che khuyết điểm dày. Phục hồi sớm không chỉ rút ngắn hành trình mà còn có thể hỗ trợ ngăn ngừa sẹo rỗ sâu.

Bước 4: Chống nắng bảo vệ da với Facial Mineral Sunscreen

Kem chống nắng Mineral Facial Sunscreen thuần vật lý, SPF 32, với các thành phần nổi bật giúp chống lại tia UV từ ánh nắng mặt trời, ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử… Đặc biệt với 4% niacinamide giúp làm dịu và phục hồi da, phù hợp với cả những làn da yếu, mụn, nhạy cảm, đồng thời dễ tán, dễ thấm, không gây bít tắc lỗ chân lông.

5. Khi nào cần can thiệp công nghệ?

Hồng ban sau mụn kéo dài trên 8 tháng, đỏ đậm và kèm giãn mao mạch thì skincare tại nhà thường không đủ sức "đánh bại". Lúc này, laser là giải pháp nhanh và hiệu quả.

Công nghệ Laser Vbeam (595nm) - tiêu chuẩn vàng, nhắm trúng hemoglobin trong mạch máu, làm mờ đỏ sau khoảng 3–5 buổi. Công nghệ IPL M22 (bộ lọc 540–570nm) - phù hợp hồng ban nhẹ - trung bình, cần khoảng 4–6 buổi. Pico 670nm - công nghệ mới, ít đau, ít bong tróc, phù hợp cho da nhạy cảm, 3–5 buổi thấy da đều màu hơn.

Thông thường, cách nhau 4 tuần/lần, kết hợp chống nắng nghiêm ngặt, da sẽ đều màu, giảm loang lổ.