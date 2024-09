Đã lắp xong cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập

Trưa 29.9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu phao thay thế cho cầu Phong Châu bị sập đã được lắp đặt xong. Công việc hoàn tất lúc 10 giờ 32 cùng ngày.



Kể từ ngày mai 30.9, người dân có thể lưu thông qua cầu phao trong khoảng thời gian từ 6 giờ - 22 giờ hàng ngày.

Hoàn thành lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu bị sập ẢNH: VOV

Công an tỉnh Phú Thọ lưu ý thêm, các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5 km/giờ.

Riêng ô tô con, xe bán tải chỉ được phép lưu thông 1 chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30 m, vận tốc không quá 10 km/giờ.

Trong sáng cùng ngày, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã tổ chức triển khai phương án bắc cầu phao nhằm đảm bảo giao thông, khắc phục sự cố sập nhịp cầu Phong Châu.

Thông tin ban đầu, Lữ đoàn 249 huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và gần 90 phương tiện các loại tham gia thực hiện nhiệm vụ. Thời điểm triển khai, sông Hồng tại vị trí bắc cầu có chiều rộng gần 190 m, lưu tốc dòng chảy khoảng 1,1 m/giây, độ sâu trên 12 m.

Hôm 9.9, do ảnh hưởng bão số 3, cầu Phong Châu bị sập 2 nhịp. Vụ việc khiến 3 ô tô, 6 xe máy, 1 xe điện rơi xuống sông; 3 người được cứu, 8 người mất tích. Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm danh tính các nạn nhân.

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã tìm được 4 thi thể, vẫn còn 4 người đang mất tích.

Cầu Phong Châu bị sập hôm 9.9 ẢNH: HÀ VY

Cách đây 2 ngày, đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá nguy cơ phần còn lại của cầu Phong Châu có dấu hiệu sụt lún, vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng.

Theo đó, trong quá trình khảo sát phần cầu còn lại, Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy, mặt cầu nhịp số 5 đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng, có dấu hiệu trụ T6 bị sụt lún. Các nhịp cầu số 4, 3, 2 có dấu hiệu bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng, các khe co giãn (nối giữa các nhịp cầu) bị giãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước đề nghị Sở GTVT tỉnh Phú Thọ phối hợp đánh giá sự an toàn phần còn lại của cầu Phong Châu để có biện pháp xử lý kịp thời.

Để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của quần chúng nhân dân, ông Phước yêu cầu Công an H.Lâm Thao và các lực lượng khác cần làm tốt công tác phong tỏa hiện trường, không cho người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực chân cầu.

Đồng thời, tổ chức cắm biển cảnh báo và tuyên truyền đến người dân sinh sống quanh khu vực cầu Phong Châu phía H.Lâm Thao cảnh giác trước những nguy cơ có thể xảy ra.