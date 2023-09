Đà Lạt chọn 3 khu vực tập trung mở các dịch vụ vui chơi về đêm

Cụ thể, mô hình công viên nhạc nước tại Vườn hoa TP; tuyến phố đêm tại khu vực Khu Hòa Bình, đường Ba Tháng Hai, Trương Công Định, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Chí Thanh (thuộc P.1) và tuyến phố ẩm thực tại khu vực hồ Hoàng Văn Thụ, đường Trần Lê (thuộc P.4).

Khu vực hồ Hoàng Văn Thụ, đường Trần Lê là 1 trong 3 vị trí được chọn để phát triển mô hình kinh tế đêm G.B

Theo UBND TP.Đà Lạt, việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế đêm nhằm tạo sức hút, hiệu ứng để thu hút khách du lịch, nên cần phải có sự hưởng ứng tham gia từ những tổ chức, doanh nghiệp có tiềm lực. Do đó, TP yêu cầu các đơn vị liên quan phải rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế đêm theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 5.7.2023) để thực hiện đúng yêu cầu, phạm vi; trong đó, phải xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các vị trí triển khai.

Việc này TP yêu cầu, trước ngày 30.9, các đơn vị liên quan phải hoàn chỉnh phương án gửi Phòng Kinh tế Đà Lạt tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét trước ngày 10.10.

Theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng (ban hành kế hoạch triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn TP.Đà Lạt), đến năm 2030 sẽ triển khai 8 mô hình (TP.Đà Lạt đang chọn 3 mô hình để thực hiện trước - PV).

Vườn hoa TP, nơi sẽ có mô hình công viên nhạc nước G.B

Mô hình công viên nhạc nước tại Vườn hoa TP sẽ có các nội dung tham quan, mua sắm về đêm; mô hình nhạc nước đa phương tiện (kết hợp giữa nước, nhạc và ánh sáng; các vòi phun nước được điều khiển thông qua lập trình sẵn phun nước theo giai điệu kết hợp với ánh sáng lung linh, độc đáo trong đêm); các tiểu cảnh hoa theo mùa kết hợp với hệ thống đèn led trang trí, đèn chiếu sáng cảnh quan; các tiểu cảnh không gian hoa phục vụ cho hoạt động tham quan, chụp hình; biểu diễn nghệ thuật và có các gian hàng tham quan, mua sắm (mỹ nghệ, đặc sản, nông sản đặc thù của Đà Lạt).

Trong khi đó, mô hình tuyến phố đêm sẽ có các loại hình hoạt động: cơ sở giải trí kết hợp ăn uống, giải khát (club, bar, pub), trò chơi điện tử (game), cà phê, ẩm thực, mua sắm vào ban đêm.

Khu vực khu Hòa Bình sẽ tổ chức mô hình tuyến phố đêm G.B

Mô hình tuyến phố ẩm thực tại khu vực hồ Hoàng Văn Thụ và đường Trần Lê có tổng chiều dài 900m với các món ăn đặc trưng của các vùng miền Việt Nam, trong đó chú trọng các món ăn truyền thống của địa phương và có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mua sắm phù hợp để thu hút khách.

Thời gian hoạt động của các mô hình kinh tế đêm này từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.