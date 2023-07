Đà Lạt: Khởi tố chủ thầu xây dựng để sập đất đè chết một công nhân

Ngày 14.7, đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng công an TP.Đà Lạt cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Công (39 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt), là chủ thầu xây dựng, để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, do để sập đất đè chết một công nhân trong quá trình thi công nhà ở.

Ông Công bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Ngô Thì Sỹ, P.4 (Đà Lạt) LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã phản ánh, vụ tai nạn sập đất này xảy ra ngày 9.3.2023 tại một công trình xây dựng nhà ở tư nhân trên đường Ngô Thì Sỹ, P.4 (Đà Lạt), làm ông Ngô Văn Giang (49 tuổi, quê H.Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Thời điểm tai nạn xảy ra, ông Giang cùng một số người khác đang làm việc tại công trình xây dựng nhà ở của gia đình ông N.H.T (nhà có giấy phép xây dựng). Khi xe cơ giới đang đào móng để xây bờ kè ta luy, đúng lúc ông Giang đang xúc đất thì bất ngờ bờ đất cao khoảng 3 m đổ sập đè lên người ông Giang, làm ông tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ sập đất làm ông Giang thiệt mạng LÂM VIÊN

Theo ông Phú, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lâm Đồng có kết qủa giám định, xác định chủ thầu xây dựng công trình này vi phạm quy định an toàn lao động, do đó Công an TP.Đà Lạt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ thầu xây dựng để xảy ra tai nạn chết người.