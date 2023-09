Đà Lạt kiến nghị tạo điều kiện cho xe tải chở hoa vào chợ Đầm Sen

Ngày 28.9, ông Nguyễn Đức Dũng, Chánh văn phòng UBND TP.Đà Lạt, cho biết vừa có văn bản kiến nghị UBND Q.11 tạo điều kiện, hỗ trợ cho xe tải trên 2,5 tấn chở hoa từ TP.Đà Lạt vào khu vực chợ Đầm Sen trên địa bàn quận này.

Trước đó, UBND TP.Đà Lạt tiếp nhận kiến nghị của một số nhà xe, phản ánh hằng ngày vận chuyển hoa tươi từ TP.Đà Lạt đến TP.HCM, khi qua khu vực gần chợ Đầm Sen thì có biển cấm đỗ với loại xe 2,5 tấn trở lên.

Việc này đang ảnh hưởng một phần đến hoạt động vận tải, làm nâng cao chi phí vận chuyển, bốc dỡ, giảm chất lượng sản phẩm hoa tươi ảnh hưởng đến thu nhập, uy tín ngành sản xuất hoa Đà Lạt.

Nông dân Đà Lạt đóng hoa cúc vào thùng đưa đi TP.HCM tiêu thụ LÂM VIÊN

Do đó, UBND TP.Đà Lạt kiến nghị UBND Q.11, Công an Q.11 quan tâm, xem xét, có phương án phù hợp nhằm đảm bảo việc vận chuyển, cung cấp, tiêu thụ nông sản từ TP.Đà Lạt được thuận lợi, nhanh chóng và vẫn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chợ Đầm Sen.