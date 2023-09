Xe tải nghênh ngang trong giờ cấm ở TP.HCM: Đưa ra nhiều biện pháp tại chợ hoa Đầm Sen

Nội dung trao đổi xung quanh vấn đề xe tải ngang nhiên lưu thông vào nội đô TP trong giờ cấm, đỗ đường cấm trên địa bàn quận này.



Yêu cầu cam kết

Ông cho biết về tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường quanh khu vực chợ hoa Đầm Sen (P.5, Q.11)?

Công an Q.11 cảm ơn Báo Thanh Niên đã phản ánh về tình trạng xe tải chạy vào giờ cấm và đỗ sai quy định tại 2 tuyến đường gần chợ hoa Đầm Sen. Qua phản ánh của báo, ngay sau đó, Công an Q.11 đã vào cuộc xác minh vụ việc. Chợ hoa Đầm Sen có 120 cơ sở kinh doanh hoa các loại, được bao xung quanh và kết nối với các tuyến đường Lạc Long Quân, Nguyễn Văn Phú, Tống Văn Trân.

Thượng tá Lê Văn Vũ C.NGUYÊN

Số lượng xe chở hoa từ Đà Lạt xuống chợ hoa Đầm Sen trung bình mỗi ngày 15 chiếc. Công an Q.11 xác định chợ hoa Đầm Sen là khu vực phức tạp về trật tự giao thông nên thường xuyên lên kế hoạch, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý. Công an Q.11 đã yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ Đầm Sen (đơn vị quản lý chợ hoa Đầm Sen) ký cam kết về việc chấp hành nghiêm các quy định về vận tải hàng hóa, luật Giao thông đường bộ xung quanh chợ.

Xác định chợ hoa Đầm Sen phức tạp về trật tự giao thông, Công an Q.11 đã có phương án, kế hoạch nào để đối phó, xử lý trong thời gian qua?

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an Q.11 đã phát hiện và xử phạt 653 trường hợp các phương tiện vi phạm, với số tiền gần 680 triệu đồng. Riêng khu vực chợ hoa Đầm Sen, Công an Q.11 đã lập biên bản xử phạt 31 trường hợp xe chở hoa dừng, đỗ sai quy định, 10 xe tải lưu thông trong giờ cấm.

CSGT Q.Tân Phú chỉ phát hiện, xử phạt 5 trường hợp xe tải vi phạm Nhiều đêm trong vòng các tháng 7, 8 và 9.2023, PV Thanh Niên ghi nhận nhiều xe tải lớn chở hoa biển số 49 chạy vào giờ cấm trên các tuyến đường Bình Long, Thạch Lam, Lũy Bán Bích (Q.Tân Phú) để vào chợ hoa Đầm Sen. Trả lời PV, lãnh đạo Đội CSGT Q.Tân Phú giải thích do lực lượng mỏng, địa bàn rộng nên trước khi báo phản ánh, đơn vị này đã phát hiện, xử phạt 5 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tải mang biển số 49. Trong khi đó, liên quan vấn đề này, theo Công an Q.Bình Tân, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tổng kiểm soát 27.161 trường hợp phương tiện vi phạm, trong đó, có 988 trường hợp vào đường cấm. Riêng trên đường Lê Trọng Tấn, trong tháng 8 và 9.2023, Công an Q.Bình Tân xử phạt 61 trường hợp chạy trong giờ cấm (trong đó có 10 trường hợp đối với xe tải chở hoa biển số 49).

Tại sao vẫn còn tình trạng đỗ trên đường cấm ?

Lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát liên tục, vậy tại sao vẫn còn tình trạng xe tải chở hoa lưu thông vào giờ cấm, đỗ trên đường cấm?

Công an Q.11 đã chỉ đạo Đội CSGT thường xuyên tuần tra đảm bảo ATGT trên địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện Đội CSGT-TT (Công an Q.11) có 35 cán bộ, trong đó có 18 người đi học. Một số cán bộ tăng cường tổ 363 nên đôi lúc công tác tuần tra không thể liên tục, khép kín. Bên cạnh đó, tại khu vực chợ hoa Đầm Sen xuất hiện cá nhân đứng ra làm "cò" canh CSGT, dẫn đường các xe tải chở hoa vào giờ cấm. Chính vì điều này, xuất hiện tình trạng các xe tải chở hoa chạy vào giờ cấm, đỗ trên đường cấm khi không có mặt lực CSGT tuần tra. Tuy nhiên, các trường hợp vi phạm mà báo phản ánh, lãnh đạo công an quận sẽ chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh làm rõ, xử lý đối với cán bộ chiến sĩ CSGT được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát mà để xảy ra vụ việc vi phạm như nói trên.

Họp khẩn sau khi Báo Thanh Niên phản ánh Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh loạt bài điều tra Xe tải nghênh ngang trong giờ cấm ở TP.HCM, chiều 14.9, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TP.HCM) đã tổ chức cuộc họp để giải quyết kiến nghị bất cập tổ chức giao thông trên địa bàn Q.11 (xung quanh khu vực chợ hoa Đầm Sen). Tham dự cuộc họp có đại diện Ban ATGT TP.HCM, UBND Q.11, Công an Q.11, Sở GTVT TP.HCM, Thanh tra Sở GTVT. Tại cuộc họp, đại diện Công an Q.11 đề xuất thay đổi biển cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Phú từ 6 - 22 giờ (thay cho biển cấm 5 tấn 24/24 giờ như hiện nay); trên đường Tống Văn Trân cũng thay đổi biển cấm xe tải, xe khách dừng, đỗ (24/24 giờ) bằng biển cấm dừng, đỗ từ 6 - 22 giờ.

Thực tế, nhà xe chở hoa có gọi điện thoại cho một người đàn ông lạ để được "bao" chạy vào đường cấm. Vậy theo ông có tình trạng "bảo kê", bao che cho các xe tải vi phạm không?

Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh, Công an Q.11 vào cuộc xác minh và đến nay chưa phát hiện có tình trạng "bảo kê", bao che cho các xe tải vi phạm. Riêng các cá nhân có dấu hiệu "cò" dẫn đường cho các xe tải chở hoa vi phạm thì Công an Q.11 đang tiến hành xác minh, xử lý.

Kiến nghị xử lý nhà xe Huệ Nghĩa

Ông nhìn nhận thế nào về việc xe khách Huệ Nghĩa trên đường Tống Văn Trân (nơi gắn biển cấm dừng, cấm đỗ) liên tục vi phạm?

Đối với nhà xe Huệ Nghĩa trên đường Tống Văn Trân, Công an Q.11 thường xuyên, liên tục phát hiện lập biên bản vi phạm nhiều trường hợp xe khách đỗ trên đường cấm. Công an Q.11 phối hợp với chính quyền địa phương, Thanh gia giao thông kiểm tra bãi xe Huệ Nghĩa, nhưng nhà xe này xuất trình đầy đủ các giấy phép theo quy định. Nếu thời gian tới đây, nhà xe Huệ Nghĩa bất chấp biển cấm tiếp tục vi phạm, Công an Q.11 sẽ kiến nghị cơ quan chức năng liên quan xem xét đề nghị rút giấy phép hoạt động của nhà xe khách Huệ Nghĩa trên đường Tống Văn Trân.

PC08 TP.HCM tiếp nhận hình ảnh xe tải vi phạm Ngày 15.9, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã cử cán bộ đến tòa soạn Báo Thanh Niên làm việc liên quan đến loạt bài điều tra Xe tải nghênh ngang trong giờ cấm ở TP.HCM. Theo đó, PC08 đề nghị báo cung cấp danh sách biển số xe tải vi phạm chạy trong giờ cấm, đỗ trên đường cấm để tiến hành xác minh, xử lý. PC08 cầu thị và cảm ơn Báo Thanh Niên đã phát hiện và cung cấp thông tin các phương tiện vi phạm.

Sắp tới, Công an Q.11 có đưa ra kế hoạch, giải pháp nào để chấn chỉnh tình hình mất trật tự ATGT tại khu vực chợ Đầm Sen?

Trong thời gian tới, Công an Q.11 sẽ tăng cường tuần tra, chốt chặn trên các tuyến đường quanh chợ hoa Đầm Sen để ngăn chặn, xử lý các trường hợp xe tải, xe khách vi phạm. Công an Q.11 sẽ đề xuất lắp camera để giám sát, xử phạt nguội các trường hợp vi phạm trên đường Tống Văn Trân, Nguyễn Văn Phú. Công an Q.11 tiếp tục đề xuất Sở GTVT xem xét thay đổi biển cấm lưu thông, dừng đỗ 24/24 trên tuyến đường Nguyễn Văn Phú, Tống Văn Trân bằng cách cấm theo giờ.

Xin cảm ơn thượng tá!