Đà Lạt có không khí núi non trong lành và rừng thông mát mẻ. Trong bài viết vào năm ngoái, báo Mỹ CNN cho rằng, thành phố Tây nguyên này cực kỳ nổi tiếng với du khách trong nước nhưng lại không được du khách nước ngoài chú ý nhiều. Ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, thời tiết mát mẻ là thế mạnh của Đà Lạt. So với các điểm đến khác trong khu vực Đông Nam Á, Đà Lạt có lợi thế cạnh tranh lớn về khí hậu.

Bộ ảnh Đà Lạt nhìn từ trên cao do PV Thanh Niên thực hiện vào giữa cuối tháng 6.2023.

Tuy nhiên, theo nhiều du khách, lợi thế cạnh tranh về khí hậu mát mẻ trong đất nước nhiệt đới của Đà Lạt đã dần mất đi. Thời gian qua, thời tiết Đà Lạt trở nên nóng hơn, các khách sạn phần lớn đã sử dụng máy lạnh so với cách đây 10 năm điều hòa nhiệt độ ít được sử dụng ĐỘC LẬP

Nằm giữa thành phố là hồ Xuân Hương thơ mộng, Đà Lạt còn tự hào với kiến trúc thời Pháp - dấu tích là những căn biệt thự cổ hay nhà ga xưa cũ trên đồi. Thế nhưng, những dấu vết cũng dần phai nhạt, thay vào đó là những căn nhà hiện đại dần lấn át. Trong ảnh là khu vườn của một khách sạn 5 sao ven hồ Xuân Hương ĐỘC LẬP

Nằm ngay trung tâm thành phố (17 Trần Phú) là Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, nơi người dân thường gọi là Nhà thờ Con gà vì trên tháp chuông có chú gà trống (bằng hợp kim rỗng, quay quanh trục để chỉ hướng gió). Nhà thờ được khởi công năm 1931 và hoàn thành năm 1942. Còn phía xa là tháp truyền hình, được mệnh danh là Eiffel của Đà Lạt ĐỘC LẬP

Đồi Cù, rộng hơn 62 ha, một trong những mảng xanh hiếm hoi còn lại của trung tâm Đà Lạt. Tháng 2.2023, Công ty CP Hoàng Gia DL đề xuất ý tưởng xin đầu tư một số hạng mục trong sân golf Đồi Cù. Cụ thể là làm 2 hầm để xe (7 tầng/1 hầm) kết hợp trung tâm thương mại và xây dựng một số công trình dịch vụ khác ở sân golf này nhằm giải quyết tình trạng thiếu chỗ đậu đỗ xe, nhất là ở khu trung tâm Đà Lạt. Hiện tại, trong khuôn viên sân golf Đồi Cù, Công ty Hoàng Gia DL đang triển khai xây dựng tòa nhà câu lạc bộ golf ĐỘC LẬP

Khung cảnh quảng trường Lâm Viên, nơi có biểu tượng bông Atiso và hoa dã quỳ ĐỘC LẬP

Ra khỏi trung tâm, Đà Lạt mang một hình dáng khác với bịt bùng nhà kính trồng rau, hoa. Trong ảnh là khu vực P.8, TP.Đà Lạt, nơi có Thung lũng tình yêu ĐỘC LẬP

Năm ngoái, tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phải làm rõ tỷ lệ giảm dần diện tích nhà kính hằng năm ở TP.Đà Lạt và vào năm 2030, mục tiêu khu vực nội ô của thành phố sẽ không còn nhà kính ĐỘC LẬP

Diện tích nhà kính TP.Đà Lạt hiện nay là 2.693ha, chiếm khoảng 59% toàn tỉnh ĐỘC LẬP

Tại Đà Lạt, nhà kính được người dân làm ngay trong nội đô (các phường 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), riêng phường 12 có mật độ nhà kính dày đặc 83,7% diện tích canh tác, phường 5, 7, 8 thì trên 60% ĐỘC LẬP

Việc xây dựng nhà kính tỷ lệ cao trên một đơn vị diện tích đất canh tác, thiếu các mảng cây xanh, đường giao thông trong khu sản xuất ở Lâm Đồng được cho đã ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, phát triển du lịch, nhất là tại TP.Đà Lạt. ĐỘC LẬP