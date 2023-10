Đà Lạt: Phát hiện một thi thể nổi trên hồ Xuân Hương

Khoảng 6 giờ 30 ngày 21.10, trong lúc chạy bộ thể dục quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt), chị Lý Thị Mộng T. (31 tuổi, ngụ P.1, TP.Đà Lạt), phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ Xuân Hương nên trình báo công an địa phương.

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông xấu số sáng 21.10 LÂM VIÊN

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.1 (Đà Lạt) phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH (Công an Lâm Đồng) vớt thi thể nạn nhân. Theo Công an TP.Đà Lạt, thi thể là một người đàn ông cao khoảng 1,7 m, tóc cắt đầu đinh, mặc áo khoác màu đen, quần jean xanh, đi giày, chưa rõ nhân thân.

Hiện nay thi thể được đưa về nhà xác, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để bảo quản trong quá trình cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc.