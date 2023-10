Đà Lạt: Tạm ngưng xây dựng một nhà ở vì có nguy cơ sạt trượt

Ngày 18.10, ông Lê Văn Tây, Chủ tịch UBND P.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã yêu cầu ông T.C.H., chủ đầu tư xây dựng nhà ở tại thửa đất số 1709, tờ bản đồ số 9, P.11 vì có nguy cơ sạt trượt, để đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng thi công xây dựng nhà này vì có nguy cơ sạt trượt LÂM VIÊN

Theo đó, công trình xây dựng nhà ở của ông H. được UBND cấp giấy phép xây dựng số 1720/GPXD ngày 24.8.2022, với quy mô 4 tầng (1 trệt, 3 lầu và 1 bán hầm, 1 hầm), chiều cao thấp hơn 19 m.

Khi ông H. đang xây dựng nhà ở thì hộ ông N.T.Đ. đào đất để chuẩn bị xây dựng nhà ở theo giấy phép xây dựng số 464/GPXD ngày 4.5.2023, tại thửa đất số 1223, tờ bản đồ số 9, P11 (Đà Lạt), với quy mô 4 tầng (1 trệt, 3 lầu) sát cạnh thửa đất số 1709 của ông H.

Sau khi đào đất tạo mặt bằng, ông Đ. chưa xây dựng bờ kè bê tông nên tạo thành bờ đất cao khoảng hơn 5 m LV

Theo giấy phép xây dựng UBND TP.Đà Lạt cấp cho hộ ông Đ., ông được phép đào đất hơn 885 m3 và xây dựng kè bê tông cốt thép với khối lượng gần 75 m3. Tuy nhiên sau khi đào đất tạo mặt bằng, ông Đ. chưa xây dựng bờ kè bê tông nên tạo thành bờ đất cao khoảng 5 m, ngay sau nhà ông H. đang thi công xây dựng phía trên, nên có nguy cơ sạt trượt.

Ngôi nhà ông H. đang xây dựng phải tạm ngưng thi công LÂM VIÊN

Theo lãnh đạo P.11, việc hộ ông Đ. chưa xây dựng bờ kè bê tông cốt thép sau khi múc đất để bảo đảm an toàn công trình lân cận là chưa thực hiện đúng với giấy phép được cấp. Khi UBND P.11 đề nghị ông Đ. xây dựng bờ kè bê tông cốt thép để chống sạt trượt thì ông cho biết đang ở xa.

Do đang trong mùa mưa bão, UBND P.11 yêu cầu hộ ông H. tạm ngưng thi công việc xây dựng nhà và dùng bạt ni lông che chắn bờ ta luy để phòng chống sạt trượt đất, nhằm bảo đảm an toàn cho công trình.

Hộ ông H. phải tạm ngưng thi công để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão LÂM VIÊN

Việc ngưng thi công xây dựng khiến hộ ông H. bị ảnh hưởng và thiệt hại, do đó ông H. kiến nghị được thỏa thuận với hộ ông Đ. để cùng xây dựng bờ kè nhằm bảo đảm an toàn cho công trình đang xây dựng.

Ngày 5.10, Phòng Quản lý đô thị TP.Đà Lạt chủ trì buổi họp để giải quyết kiến nghị của hộ ông H., tuy nhiên ông Đ. lại vắng mặt nên việc thỏa thuận chưa có cơ sở để xem xét giải quyết.

Trước đó, trong giấy phép xây dựng mà UBND TP.Đà Lạt cấp cho ông N.T.Đ., tại mục 5 ghi rõ: "Khi thi công xây dựng công trình phải có biện pháp phù hợp bảo đảm an toàn ổn định công trình và công trình lân cận, an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường".