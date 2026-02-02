Da mụn nên dùng BHA hay AHA - phương pháp chăm da mụn chuẩn khoa học

Hiểu đúng về cơ chế hoạt động BHA - AHA trên da

BHA (beta hydroxy acid) hay còn gọi với tên salicylic acid là chất tẩy tế bào chết hóa học, có thể tan trong dầu, có thể tác động sâu đến các lỗ chân lông, giúp giải quyết các vấn đề về da liên quan đến bít tắc lỗ chân lông. Nếu các phương pháp tẩy tế bào chết truyền thống tác động trực tiếp lên bề mặt da bằng cách chà xát mạnh thì BHA lại nhẹ nhàng thẩm thấu vào các lỗ chân lông, giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, ngăn tình trạng lỗ chân lông to hay tăng tiết bã nhờn. Đồng thời nhờ đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, BHA được giới skincare xem như hoạt chất vàng cho làn da dầu mụn.

AHA (alpha hydroxy acid) thường có nguồn gốc chủ yếu từ sữa, các loại đường và trái cây tự nhiên, trong đó AHA phổ biến trong ngành làm đẹp là glycolic acid và acid lactic. Khác với BHA, AHA lại tan trong nước nên chỉ có tác dụng trên bề mặt da. AHA hoạt động bằng cách giúp tẩy đi lớp tế bào chết, lớp sừng hóa ở bề mặt trên cùng của da, "dọn dẹp" để các tế bào da mới xuất hiện khỏe mạnh và mịn màng hơn.

BHA/AHA - bộ đôi hoạt chất dành cho da dầu mụn

Cùng hoạt động với cơ chế tẩy tế bào chết hóa học, BHA và AHA được xem là hai hoạt chất quan trọng giúp làm sạch da từ bề mặt đến sâu bên trong lỗ chân lông, đúng với nhu cầu cốt lõi của làn da dầu mụn.

Mỗi ngày, dưới tác động của bụi bẩn, ô nhiễm môi trường, dầu thừa và lớp tế bào chết tích tụ trên da là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng mụn. Các lỗ chân lông gặp phải tình trạng bít tắc, là môi trường thuận lợi để vi khuẩn gây mụn P.Acnes phát triển và gây nên tình trạng mụn viêm.





Trong khi AHA giúp loại bỏ đi lớp tế bào sừng, da chết già cỗi trên bề mặt da, cải thiện tình trạng sần sùi thì BHA với khả năng có thể tan trong dầu, thâm nhập và thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông, giúp khơi thông các bít tắc, vốn là nguyên nhân gây mụn. Cũng nhờ vậy mà làn da được làm sạch sâu một cách khoa học khi vừa thông thoáng bề mặt lại vừa sạch sâu lỗ chân lông.

Khi được kết hợp sử dụng BHA và AHA đúng nồng độ cũng như tần suất phù hợp không chỉ giúp giảm bít tắc, hạn chế mụn hình thành mà còn góp phần cải thiện làn da, giúp các bước điều trị mụn tiếp theo phát huy hiệu quả tốt hơn. Cần lưu ý rằng khi dùng BHA, AHA cần kết hợp cùng bước dưỡng ẩm và phục hồi, không nên lạm dụng với nồng độ cao để tránh kích ứng cũng như bảo vệ da luôn khỏe trong suốt quá trình chăm sóc

Không chỉ có BHA/AHA - Trioderma có đủ những gì da dầu mụn cần

Nếu bạn vẫn còn phân vân nên lựa chọn BHA hay AHA để làm sạch tế bào chết cho làn da mụn, thì Trioderma đã mang đến một phương pháp kết hợp đồng thời cả hai hoạt chất này trong cùng hệ sinh thái sản phẩm, đặc biệt là gel rửa mặt và gel chấm mụn. Điều này cho phép làn da được làm sạch sâu, đúng cách cả ở trên bề mặt da lẫn ở sâu trong các lỗ chân lông.

Tuy nhiên không dừng lại ở việc giúp ngăn ngừa mụn, các sản phẩm đến từ Trioderma còn làm được nhiều hơn thế nhờ nghiên cứu và chiết xuất đa tầng hoạt chất chăm sóc da dầu mụn.

Làm sạch sâu, kiềm dầu: Ở Gel rửa mặt Trioderma, 2 thành phần BHA và AHA chiết xuất từ trái cây là bộ đôi hoạt chất chủ lực, góp phần giúp làm thông thoáng các lỗ chân lông, cuốn trôi đi bụi bẩn, tế bào sừng ở lớp trên của da. Thành phần ZinC PCA đóng vai trò như một hoạt chất ngôi sao có khả năng hỗ trợ giảm viêm, kiềm dầu thừa trên da, tạo điều kiện để các hoạt chất điều trị thẩm thấu hiệu quả hơn.

Kháng viêm, giảm mụn: Gel chấm mụn Trioderma được phát triển và sử dụng như một sản phẩm giúp cải thiện mụn với thành phần PAD, zinC PCA với khả năng kháng khuẩn, kháng viêm cũng như hỗ trợ làm khô cồi mụn, kiểm soát mụn viêm mà không tác động lan rộng lên toàn bộ bề mặt da. Bộ đôi BHA/AHA hỗ trợ giảm hình thành mụn đầu đen ấn tượng

Làm dịu, giảm kích ứng: Các chiết xuất thiên nhiên như rau má, lá bàng, trà xanh, cây phỉ cùng hoạt chất pathenol (vitamin B5) có trong các sản phẩm chăm sóc da mụn Trioderma giúp làm dịu nhanh chóng các kích ứng, khó chịu do mụn viêm gây ra.

Phục hồi da, giảm thâm, sáng da: Không chỉ hỗ trợ giảm mụn, Bộ 3 chăm da mụn Trioderma còn có khả năng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da mới. Đồng thời, hoạt chất niacinamide hỗ trợ làm mờ các vết thâm sau mụn và nuôi dưỡng da sáng khoẻ, xây dựng hàng rào bảo vệ tự nhiên trước tác hại của môi trường xung quanh.

Các sản phẩm dành cho da dầu mụn đến từ Trioderma được nghiên cứu và phát triển dành riêng cho làn da người Việt, chịu những tác động trực tiếp từ yếu tố môi trường, khí hậu. Bên cạnh đó, dù sử dụng đa hoạt chất treatment nhưng nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa 3 bước làm sạch - chăn sóc chuyên sâu - cấp ẩm phục hồi mà 3 sản phẩm Trioderma hạn chế tình trạng kích ứng, giúp chu trình chăm sóc da mụn chuẩn y khoa dễ dàng thực hiện và mang đến hiệu quả.

Hiện tại, các sản phẩm thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm đã được phân phối rộng rãi tại các quầy thuốc tây trên toàn quốc và tại các kênh thương mại điện tử chính thức.



