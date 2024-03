Đà Nẵng: Bắt 2 nữ nghi phạm tàng trữ 11 bình khí cười

Sáng 5.3, Công an P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 nữ nghi phạm cùng tang vật 11 bình khí cười và một số lượng lớn bóng cười cho Công an Q.Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền.



Trước đó, tối 4.3, Công an P.Hòa Khánh Nam nhận tin báo về việc kinh doanh khí cười, bóng cười không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên phân công lực lượng kiểm tra hành chính trong kiệt 05 đường Nam Cao, P.Hòa Khánh Nam.

Tại căn hộ P.T.L.G (33 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) và N.T.Đ.N (26 tuổi, ngụ H.Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) ở, cơ quan công an xác định có 11 bình khí cười N 2 0, 12 quả bóng cười đang tàng trữ.

2 nữ nghi phạm và tang vật thu giữ được NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan công an, ban đầu 2 nữ nghi phạm khai nhận mua khí cười về để "hút hít". Tuy nhiên, lực lượng công an phát hiện nhiều tình tiết bất thường nên tiến hành đấu tranh, qua đó cả hai thừa nhận mua khí cười, bóng cười không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Số hàng hóa không hóa đơn, chứng từ hợp pháp này được các nữ nghi phạm tàng trữ tại căn hộ, đồng thời giao hàng cho những người có nhu cầu sử dụng tại các tụ điểm vui chơi, giải trí hoặc mở tiệc tại nhà.

Hiện Công an P.Hòa Khánh Nam đã bàn giao người và tang vật cho Công an Q.Liên Chiểu. Vụ việc được phân công cho Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Q.Liên Chiểu điều tra làm rõ.