Đà Nẵng: Bắt cán bộ dỏm lừa người nghèo 'chạy' bố trí nhà ở xã hội

Ngày 8.6, Công an Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lừa đảo người khó khăn với thủ đoạn "chạy" các suất xin căn hộ chung cư nhà ở xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Kiều Phong (55 tuổi, ngụ P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Phong thất nghiệp nhưng "nổ" là cán bộ, quen biết nhiều lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, có thể xin các suất bố trí mua, thuê căn hộ chung cư diện nhà ở xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Phong bị khởi tố, tạm giam về hành vi lừa đảo NGUYỄN TÚ

Phong ra giá "chạy" các suất bố trí căn hộ nhà ở xã hội từ 100 - 200 triệu đồng/hồ sơ. Thủ đoạn của Phong là ban đầu dụ các bị hại nộp số tiền ít, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Sau đó, Phong làm giả nhiều giấy tờ về việc bố trí căn hộ chung cư của Trung tâm Quản lý và khai thác nhà TP.Đà Nẵng, trên thông báo ghi rõ tên bị hại để họ tin tưởng, nộp thêm tiền.

Công an Q.Thanh Khê đã kiểm tra, xác minh tại Trung tâm Quản lý và khai thác nhà TP.Đà Nẵng, qua đó làm rõ các thông báo đều bị làm giả. Từ tháng 8.2019 đến cuối năm 2020, Phong đã lừa đảo 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Nạn nhân của Phong hầu hết là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tích cóp, vay mượn số tiền lớn để đưa cho Phong.

Tại cơ quan công an, Phong không thừa nhận hành vi lừa đảo, quanh co chối tội, cho rằng đây là số tiền Phong "vay mượn". Tuy nhiên, ngoài 5 bị hại đã được làm rõ, hiện Công an Q.Thanh Khê còn mở rộng điều tra và tiếp nhận nhiều bị hại khác liên quan đến việc bị Phong lừa đảo "chạy" các suất bố trí căn hộ nhà ở xã hội.