Đà Nẵng: Bắt nam công nhân cướp giật tài sản

Ngày 5.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt được một công nhân gây ra 5 vụ cướp giật trong tháng 8.2024 là Nguyễn Hữu Tuyền (42 tuổi, quê xã Lê Thiện, H.An Dương, TP.Hải Phòng - tạm trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, Tuyền là công nhân tại một công ty thép chi nhánh ở đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu), đã có 4 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Nguyễn Hữu Tuyền bị tạm giữ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Từ đầu tháng 8, Tuyền liên tiếp gây ra 5 vụ cướp giật dây chuyền. Nạn nhân của Tuyền đều là phụ nữ lớn tuổi, thời điểm gây án tầm 4 - 5 giờ.

Trước thủ đoạn gây án manh động, chuyên nghiệp của Tuyền, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an Q.Thanh Khê, Công an Q.Liên Chiểu, Đồn Công an KCN Liên Chiểu tổng rà soát, thu thập thông tin, tài liệu, sàng lọc các nghi can.

Qua đó, lực lượng trinh sát thấy nổi lên Nguyễn Hữu Tuyền. Ngoài giờ làm, Tuyền thường xuyên dùng xe máy, thay đổi biển số, di chuyển qua nhiều tuyến đường với nhiều biểu hiện bất minh…

Tiếp tục mật phục, theo dõi đến ngày 4.9, khi Tuyền vừa cướp giật dây chuyền của một phụ nữ trên đường Cù Chính Lan (Q.Thanh Khê), lực lượng trinh sát đã bắt giữ Tuyền để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Tuyền khai nhận tuy có nghề nghiệp ổn định nhưng vẫn "thích" cướp giật, nên ngoài giờ làm việc Tuyền mượn xe máy của người yêu chạy lòng vòng qua các quận Thanh Khê, Liên Chiểu…

Sau khi gây án, Tuyền thay đổi trang phục, phương tiện, sử dụng các thông tin cá nhân giả và nhiều sim điện thoại khi tiêu thụ tài sản để che giấu lai lịch. Hiện cơ quan công an thu giữ từ Tuyền 2 sợi dây chuyền vàng và 1 mặt dây chuyền vàng trị giá khoảng 27 triệu đồng, 1 xe máy, 1 điện thoại di động iPhone 15.