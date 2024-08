Đà Nẵng: Cướp giật iPhone đã cầm cố của chính mình vì thua bạc

Ngày 29.8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Huỳnh Hoàng Long (22 tuổi, quê xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú Q.Ngũ Hành Sơn) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi cướp giật tài sản.



Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 25.8, ông Hoàng Quốc Hưng (52 tuổi, ở Q.Ngũ Hành Sơn), chủ tiệm cầm đồ Thanh Phượng, đến Công an P.Mỹ An trình báo, trước đó 1 giờ, ông bị khách hàng cướp giật lại tài sản đang cầm cố ở tiệm.

Sau khi Công an P.Mỹ An báo cáo, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận thấy vụ việc mang tính chất manh động nên điều động Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc. Sau hơn 3 ngày truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã xác định được nghi phạm và bắt giữ trong ngày 28.8.

Long bị bắt giữ NGUYỄN TÚ

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max màu tím, 1 xe máy hiệu Honda Sonic màu đen gắn BS 72H1 - 316.86.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 17 giờ ngày 25.8, Long đến tiệm cầm đồ Thanh Phượng cầm cố điện thoại iPhone 14 Pro Max với số tiền 12 triệu đồng.

Trong ngày, Long thua bạc hết 12 triệu đồng nên nảy sinh ý định đến tiệm cầm đồ Thanh Phượng cướp giật lại điện thoại đã cầm cố. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Long điều khiển xe máy Sonic quay lại tiệm cầm đồ, để xe máy trên vỉa hè và quay đầu xe về hướng biển Đà Nẵng, mở sẵn khóa xe.

Tang vật thu giữ được NGUYỄN TÚ

Long vào tiệm cầm đồ gặp chủ tiệm Hoàng Quốc Hưng, đề nghị cho mượn lại điện thoại đã cầm cố để nhập mật khẩu, chuyển dữ liệu trong điện thoại lấy lại thông tin cá nhân.



Ông Hưng chủ tiệm tin tưởng đưa điện thoại, Long giả vờ bấm điện thoại rồi nhét vào túi quần, chạy ra lấy xe máy tẩu thoát. Long khai nhận do mê cờ bạc, thua bạc nên nảy sinh ý định cướp giật lại iPhone 14 Pro Max nhằm mang đi cầm cố nơi khác, lấy tiền tiếp tục gỡ gạc.