Trục xuất 3 người Pakistan chiếm đoạt tài sản các cửa hàng ở Đà Nẵng

Ngày 27.6, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng và Đồn Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng (Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm thủ tục trục xuất 3 người Pakistan vi phạm pháp luật Việt Nam.



3 người này là Hussain Sadam (35 tuổi), Hussain Zafar và Ali Mushtaq (cùng 34 tuổi, cùng quốc tịch Pakistan). Nhóm này trước đó tạm trú tại khu vực Q.Thanh Khê và P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).

3 người Pakistan bị trục xuất tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng NGUYỄN TÚ

Từ cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, 3 người này liên tục đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh, quán ăn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, cả chục tiệm tạp hóa, siêu thị mini, các cửa hàng tự chọn trích xuất camera, trình báo công an và cảnh báo trên mạng xã hội về thủ đoạn lừa đảo của nhóm này.

Cụ thể, lợi dụng thời điểm cửa hàng đông người, nhóm này giả vờ mua các sản phẩm giá tiền thấp nhưng đưa tiền có mệnh giá cao. Trong lúc thu ngân tìm tiền thối thì người này đổi ý, muốn đổi sản phẩm khác hoặc lấy thêm hàng, hoặc tỏ ra không hiểu tiếng Việt, đòi lại tiền.

Nhóm này thay đổi giao dịch liên tục nhằm đánh lạc hướng người thu tiền, qua đó chiếm đoạt tiền hoặc tài sản của cơ sở kinh doanh.

Từ tố giác của người dân, Công an Q.Thanh Khê đã theo dõi, mật phục, bắt giữ 3 người Pakistan này.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định những người này vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, do đó đã xử lý bằng cách trục xuất về nước.