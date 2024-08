Gần 1.000 người chạy bộ quảng bá du lịch biển Đà Nẵng

Giải tranh tài cự ly 4 km trải dài trên bờ biển Đà Nẵng với 2 nội dung nam và nữ, xuất phát từ Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng đến khách sạn Mường Thanh (ngã ba Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).



Giải chạy Chân trần trên biển 2024 do Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Hội Khách sạn Đà Nẵng và Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng tổ chức.

Trong số gần 1.000 người đăng ký tham dự, bên cạnh du khách, người dân địa phương, người yêu thích thể thao, các đơn vị kinh doanh ngành du lịch, dịch vụ, còn có các du khách từ Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế cũng như du khách quốc tế.

Giải chạy Chân trần trên biển ngày 4.8 NGUYỄN TÚ

Giải chạy nhằm giới thiệu vẻ đẹp của bãi biển Đà Nẵng đến với du khách, thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe, tăng cường kết nối cộng đồng và nâng cao nhận thức về môi trường.

Kết quả, giải nhất chung cuộc thuộc về Nguyễn Hoàng Phi Vĩnh với thời gian 17 phút, tiếp theo là Đặng Đạo Đức đạt giải nhì, Phạm Như Phước nhận giải ba ở nội dung nam.

Ở nội dung nữ, Lê Thị Phượng về nhất, Nguyễn Thị Thu Trang về nhì và Kim Anh giành giải ba.

Dự kiến, giải chạy Chân trần trên biển từ 2024 tổ chức thường niên. Bà Trương Thị Lan Hương, Giám đốc điều hành Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, cho biết đây là cơ hội tuyệt vời để cộng đồng yêu thể thao địa phương, nhân sự công tác trong ngành du lịch - dịch vụ Đà Nẵng, cũng như du khách trong và ngoài nước tham gia vào không khí sôi động, tận hưởng những phút giây thể thao đầy hứng khởi và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của bãi biển Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, chia sẻ thêm giải chạy Chân trần trên biển tiếp tục góp thêm các sự kiện, lễ hội tại biển Đà Nẵng trong mùa hè qua như Liên hoan phim châu Á, liveshow My Soul 1981 của ca sĩ Mỹ Tâm, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á... và sắp đến là liveshow nhạc rock "The Next".

Các hoạt động sôi động tại biển Đà Nẵng cho thấy chiến lược phát triển du lịch MICE của TP.Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả và đúng hướng trên hành trình đưa thành phố trở thành tâm điểm của các sự kiện hàng đầu châu Á.