Đà Nẵng: Bất ngờ với độc chiêu trộm cắp của các nữ 'đạo chích'

Ngày 30.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ Cao Thị Thu Giang (23 tuổi, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, chỉ trong vài ngày cuối tháng 10, trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn liên tục xảy ra các vụ trộm cắp ở các khu vực căn hộ, nhà trọ, nhà cho thuê.

Giang bị tạm giữ cùng tang vật trộm cắp ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tài sản bị trộm cắp là điện thoại, laptop. Trích xuất camera, lực lượng công an khá bất ngờ khi nghi phạm là một nữ "đạo chích" còn khá trẻ, dùng thủ đoạn giả vờ tìm phòng, tìm bạn bè, người quen để tự do ra vào các cơ sở lưu trú.

Ngón nghề của nữ "đạo chích" này chuyên nghiệp, chớp nhoáng, trộm cắp tài sản rồi thoát ra ngoài.

Trong lúc lực lượng công an đang truy xét nghi phạm, thì ngày 27.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhận được trình báo từ anh Đ.V.H (23 tuổi, ngụ Quảng Bình) về việc laptop của anh bị trộm cắp, được định vị tại đường An Thượng 10 (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).

Lực lượng công an tổ chức truy xét nóng, bắt được Cao Thị Thu Giang cùng tang vật 1 laptop hiệu Macbook Pro M1 trị giá 40 triệu đồng.



Giang khai nhận đã trộm cắp laptop này tại nhà trọ của anh H. trên đường Phan Tứ (P.Mỹ An) vào ngày 26.10.

2 nữ đạo chích chuyên trộm cục nóng điều hòa ẢNH: NGUYỄN TÚ

Mở rộng điều tra, đến nay Công an Q.Ngũ Hành Sơn làm rõ thêm 6 vụ trộm cắp khác do Giang gây ra, trong đó có 5 vụ trộm laptop và điện thoại tại Q.Ngũ Hành Sơn, 1 vụ trộm cắp laptop Macbook Pro M1 của chị N.P.T.N (30 tuổi) ở P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Cùng ngày, Công an Q.Ngũ Hành Sơn cho biết thêm cũng đã làm rõ 2 nữ "đạo chích" chuyên trộm… cục nóng điều hòa lắp bên ngoài các cơ sở kinh doanh, nhà dân.

2 nghi phạm là Đ.T.H.L (37 tuổi, ngụ P.Mỹ An) và Đ.T.T.T (35 tuổi, ngụ P.An Hải Tây, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Đôi bạn này khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp, nhắm vào cục nóng điều hòa là do các nhà dân, cơ sở kinh doanh lắp đặt ở nơi vắng vẻ.

Chỉ trong tháng 10, hai nữ "đạo chích" này đã leo trèo, trộm hàng loạt cục nóng điều hòa nặng hàng chục kg mỗi cục. Tài sản trộm đem tiêu thụ tại các cơ sở thu mua điện lạnh cũ, trong đó cơ quan công an bước đầu làm rõ 2 vụ trộm cắp và thu hồi được 2 cục nóng điều hòa của một siêu thị trên đường Ngũ Hành Sơn và tại 1 nhà dân ở P.Mỹ An.