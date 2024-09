Nữ đạo chích chuyên lừa đàn ông 'qua đêm' để trộm cắp

Ngày 30.9, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an TP.Đà Nẵng bàn giao bị can Nguyễn Thị Giang (42 tuổi, H.Gia Lâm, Hà Nội) cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Bị can Nguyễn Thị Giang ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, tháng 3.2017, ông C. (74 tuổi, ngụ Bắc Ninh) quen Giang qua mạng xã hội. Sau thời gian tâm sự, hai người hẹn gặp nhau và vào nhà nghỉ ở P.Phúc Đồng (Q.Long Biên, Hà Nội).

Sau khi quan hệ tình dục, ông C. đi tắm, quay ra thì bị trộm cắp chiếc ví có 4 triệu đồng và giấy tờ đăng ký xe máy. Lễ tân nhà nghỉ cho biết Giang tự xưng là vợ ông và lấy chìa khóa xe máy đi công việc.

Ông C. nói với vợ con là bị trộm cắp xe máy. Sau 2 tháng liên hệ với Giang bất thành, ông C. đến Công an P.Phúc Đồng trình báo. Công an phường phối hợp Công an Q.Long Biên truy xét, bắt Nguyễn Thị Giang; lúc này Giang đang nuôi 3 con, cháu nhỏ nhất chỉ vài tháng tuổi.

Lập hồ sơ đưa Nguyễn Thị Giang đi chấp hành án phạt tù ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tháng 3.2018, Giang bị TAND Q.Long Biên tuyên phạt 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 1 năm 8 tháng về tội trộm cắp tài sản. Nhưng chỉ 1 tháng sau, Giang lại tiếp tục trộm cắp tài sản.



Cuối tháng 4.2018, Giang trốn vào TP.Đà Nẵng, dùng tên giả là Hương và làm quen với anh P.M (33 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng). Sau thời gian trò chuyện, tối 8.5.2018, Giang và anh M. hẹn hò ở quán cà phê đường Tôn Thất Đạm (Q.Thanh Khê). Cả hai ăn uống, hát karaoke rồi thuê phòng tại nhà nghỉ để quan hệ tình dục và ngủ qua đêm.

Rạng sáng 9.5.2018, trong lúc anh M. ngủ say, Giang trộm cắp 1 sợi dây chuyền vàng gần 6 chỉ, 1 mặt dây chuyền móng động vật bọc vàng (3 phân vàng), 1 nhẫn vàng đính đá (5 phân vàng) và 500.000 đồng.

Rạng sáng cùng ngày, thức dậy phát hiện Giang đã bỏ đi, anh M. cung cấp hình ảnh để Công an P.Tam Thuận truy xét, bắt được Giang.

Tháng 10.2018, Giang bị TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chuyển 10 tháng tù treo của bản án trước thành tù giam, buộc Giang chấp hành 2 năm 1 tháng tù.

Lợi dụng được hoãn thi hành án để nuôi con nhỏ, Giang bỏ trốn và bị truy nã từ tháng 10.2023.