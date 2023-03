Đà Nẵng: Bắt nhanh cặp đôi móc túi du khách tại lễ hội Quán Thế Âm

Ngày 10.3, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ 2 nghi phạm gồm P.B (59 tuổi, ngụ xã Bình Phục, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và M.T.H (62 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi móc túi.



Trước đó, khoảng 18 giờ 40 ngày 9.3, lực lượng Công an Q.Ngũ Hành Sơn trực chiến, bảo vệ tại lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 (danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) thì tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị mất một số tài sản (ví, giấy tờ, tiền…) cùng điện thoại di động.

Tang vật công an thu giữ được CACC

Công an Q.Ngũ Hành Sơn nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó tăng cường giám sát, theo dõi các đối tượng nghi vấn.

Chỉ trong thời gian ngắn, với sự hỗ trợ của phương tiện kỹ thuật và sự nhạy bén của lực lượng trinh sát hình sự, đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ P.B và M.T.H.

Cặp đôi này thừa nhận đi cùng nhau, trà trộn vào du khách tại lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 để dàn cảnh, móc túi.

Tiếp tục truy xét, lực lượng công an tạm giữ 5 điện thoại di động là tài sản do 2 nghi phạm móc túi lấy trộm, cùng 1 xe máy. Vụ việc đang được Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 là lễ hội truyền thống quy mô lớn tại TP.Đà Nẵng, với các ngày lễ chính từ ngày 8 đến ngày 10.3. Năm nay lễ hội trở lại sau hơn 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19.



Trước khi diễn ra sự kiện, lực lượng công an đã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, khuyến cáo người dân khi tham gia lễ hội cần quản lý tư trang, tài sản cẩn thận, tránh bị kẻ gian lợi dụng trà trộn để móc túi, trộm cắp.