Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm leo tường rào, đột nhập chùa trộm tiền công đức

Ngày 27.5, Công an phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng xác minh, truy xét và bắt giữ Nguyễn Văn Phước (40 tuổi, ở thành phố Huế) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Nguyễn Văn Phước tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ vì hành vi trộm tiền công đức tại các chùa ở thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 20.5, Công an phường Hải Châu tiếp nhận tin báo của đại diện chùa P.L trên đường Ông Ích Khiêm về việc bị kẻ gian lấy trộm tiền công đức trong thùng phước sương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương khoanh vùng, truy xét nghi phạm nghi vấn.

Đến khoảng 19 giờ 20 ngày 20.5, Công an phường Hải Châu xác định Nguyễn Văn Phước là nghi phạm thực hiện vụ trộm và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Phước khai từ thành phố Huế vào thành phố Đà Nẵng thuê nhà nghỉ để ở, lợi dụng đêm khuya Phước lên kế hoạch đột nhập vào các chùa trên địa bàn trung tâm thành phố Đà Nẵng để trộm tiền công đức.

Nghi phạm Nguyễn Văn Phước khai nhận nhiều lần leo tường đột nhập chùa trộm tiền công đức ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ 30 các ngày 18, 19, 20 và 21.5, Phước điều khiển xe máy đến khu vực đối diện chùa P.L rồi leo tường đột nhập vào bên trong. Khi vào chánh điện, Phước sử dụng dây thép gắn băng keo 2 mặt luồn qua khe hở của thùng phước sương để lấy tiền bên trong, với tổng số tiền khoảng 2,45 triệu đồng.

Ngoài ra, Phước còn khai nhận trước đó đã 2 lần đột nhập chùa H.H ở phường Sơn Trà bằng thủ đoạn tương tự để lấy trộm khoảng 1,3 triệu đồng tiền công đức.

Tang vật công an thu giữ gồm 6 cuộn băng keo 2 mặt, 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 sợi dây thép dài khoảng 1,8 m cùng nhiều tang vật liên quan khác. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Phước từng có tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng liên quan vụ đột nhập các cơ sở tôn giáo để trộm tiền công đức tại thành phố Đà Nẵng, ngày 27.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã điều tra, bắt giữ Nguyễn Lam Trường (22 tuổi, ở phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Nguyễn Lam Trường bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt vụ cạy phá thùng phước sương tại các cơ sở tôn giáo ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo về vụ trộm xảy ra tại giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng (phường Hải Châu). Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đột nhập vào khu vực sảnh chính nhà thờ, cạy phá 2 thùng quyên góp, lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định Nguyễn Lam Trường là nghi phạm gây án nên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận ngày 12.5 đã bắt xe từ tỉnh Đắk Lắk đến thành phố Đà Nẵng, thuê phòng tại một khách sạn ở phường Hòa Khánh để lưu trú. Ban ngày, nghi phạm giả làm khách du lịch, đi khảo sát các nhà thờ, cơ sở tín ngưỡng để nghiên cứu vị trí tài sản; ban đêm mang theo dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khoảng 0 giờ 10 ngày 13.5, Trường đột nhập giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng, dùng tua vít cạy phá 2 thùng quyên góp để lấy tiền.