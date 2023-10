Đà Nẵng: Bắt nữ giám đốc của 2 công ty trốn thuế hơn 35 tỉ đồng

Tối 20.10, Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nữ giám đốc trốn thuế trong quá trình điều hành hoạt động 2 công ty.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Thanh (41 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi trốn thuế, theo quy định tại khoản 3 điều 200 bộ luật Hình sự.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, năm 2016 Phan Thị Thanh thành lập và điều hành Công ty TNHH MTV du lịch Đà Nẵng Thanh (địa chỉ 204 Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng). Trong quá trình hoạt động, Thanh trốn thuế hơn 30 tỉ đồng.

Tiếp đó, năm 2018, Thanh thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thủy Thanh. Từ năm 2019 đến năm 2021, Thanh chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán nhiều khoản doanh thu của công ty, chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố đối với bị can Phan Thị Thanh NGUYỄN TÚ

Cả hai công ty này đều do Thanh làm giám đốc được quản lý bởi Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) khởi tố bị can đối với Hà Quang Minh (50 tuổi) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết (40 tuổi, cùng ngụ Q.Thanh Khê) để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế.

Qua điều tra, khám xét chỗ ở 2 bị can Minh, Tuyết, thu giữ các tài liệu liên quan, cơ quan công an bước đầu xác định, Minh và Tuyết đã có thủ đoạn trốn thuế thu nhập cá nhân 160 triệu đồng trong chuyển nhượng bất động sản.