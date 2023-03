Đà Nẵng: Cấm khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest thu tiền khách

Theo UBND P.Hòa Hiệp Bắc, khu vực khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest trước đây do hộ ông Nguyễn Hồng Quang (ngụ tổ 5, P.Hòa Hiệp Bắc) khai hoang sử dụng từ năm 1976 với diện 4.200 m2, được UBND P.Hòa Hiệp Bắc xác nhận.



Theo báo cáo của UBND P.Hòa Hiệp Bắc, ông Quang đã liên kết nhượng lại cho ông Phạm Đình Trung (ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) sử dụng, có xác nhận của UBND P.Hòa Hiệp Bắc.

Năm 2002, ông Phạm Đình Trung xây 1 nhà kho rộng 361,2m2 để chế biến hải sản khô, đến năm 2006 chuyển sang nấu dầu nhưng do ô nhiễm môi trường nên UBND phường yêu cầu dừng hoạt động.

Khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest bị cấm thu tiền du khách VĂN TIẾN

Toàn bộ khu đất hiện chuyển nhượng cho bà Huỳnh Thị Bắc (ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bằng giấy viết tay, không ghi cụ thể thời gian.

Ngoài thửa đất trên, bà Huỳnh Thị Bắc còn mua lại 1.156 m2 đất rừng liền kề, từ ông Nguyễn Sang bằng giấy viết tay ngày 5.8.2007 tại hợp đồng giao khoán số 116 ngày 3.11.2004 của Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Hiện nay, toàn bộ khu đất này bà Huỳnh Thị Bắc đã cho ông Lê Đức Anh (ngụ P.Hòa Khánh Bắc) sử dụng để kinh doanh. Vào ngày 19.5.2021, trong quá trình kiểm tra địa bàn, Tổ quy tắc đô thị P.Hòa Hiệp Bắc phát hiện khu vực này dựng một số hạng mục công trình tạm nên đã lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ.

Thời gian vừa qua, khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest hoạt động theo hình thức dã ngoại chụp hình có thu phí. UBND P.Hòa Hiệp Bắc khẳng định khu vực này không được cơ quan chức năng cấp phép, hoạt động tự phát nên việc thu phí, bán vé, thu tiền du khách và người dân là sai quy định.

Do đó, UBND P.Hòa Hiệp Bắc phối hợp công an phường này lập biên bản đối với đại diện khu du lịch tự phát Dreamer In The Forest, yêu cầu cơ sở chấm dứt việc thu phí không đúng quy định.

Ngoài ra, UBND P.Hòa Hiệp Bắc còn lập biên bản 3 trường hợp kinh doanh khu du lịch ở khu vực suối Lương đã tự ý đổ bê tông làm kè ngăn suối, làm thay đổi dòng chảy gồm khu du lịch sinh thái Suối Lương, Thủy Lâm Viên và Hải Vân.

Đến nay, 2 trường hợp Thủy Lâm Viên và Hải Vân đang thực hiện việc tự tháo dỡ. Trường hợp không tháo dỡ triệt để, UBND phường sẽ tổ chức lực lượng, phương tiện xử lý theo quy định.

Đối với Khu du lịch sinh thái Suối Lương, UBND P.Hòa Hiệp Bắc đã ban hành thông báo yêu cầu phải chấp hành việc tự giác tháo dỡ các đoạn kè ngăn suối. Trường hợp đơn vị không chấp hành UBND phường sẽ lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.