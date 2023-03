Đà Nẵng: Chặt đứt đường dây cần sa của đôi tình nhân bán qua mạng

Sáng 28.3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 4 nam nữ thanh niên mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, thu giữ hơn 1 kg cần sa.



Các nghi phạm gồm Nguyễn Quang Minh (22 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), Phan Thị Thảo Ly (24 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, H.Cư M'Gar, Đắk Lắk), Nguyễn Hữu Phúc (22 tuổi, ngụ đường Phùng Chí Kiên, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Ngô Huỳnh Sa Lem (23 tuổi, ngụ P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Minh và Ly bị bắt VĂN TIẾN

Phúc (bên trái) và Sa Lem VĂN TIẾN

Trước đó, trinh sát Công an Q.Liên Chiểu qua nắm tình hình, thu thập thông tin địa bàn, phát hiện nhóm nam nữ thanh niên trẻ tuổi chuyên cung cấp ma túy loại cần sa trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhất là khu vực các trường ĐH, CĐ khu vực Q.Liên Chiểu.

Nhóm này chuyên lập các tài khoản mạng xã hội ảo để bán cần sa. Sau thời gian mật phục, theo dõi, lúc 13 giờ 25 phút ngày 27.3 trên đường Mộc Bài 1 (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu), Công an Q.Liên Chiểu bắt quả tang Minh và Ly đang mang theo 13 gói ni lông chứa cần sa.

Đôi tình nhân này thừa nhận đang mang đi bán cần sa cho dân chơi. Khám xét khẩn cấp nơi Minh và Ly chung sống như vợ chồng tại căn hộ khu vực biển Đà Nẵng (đường An Thượng 34, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Công an Q.Liên Chiểu thu giữ khoảng 1 kg ma túy cần sa, 3 cân tiểu ly.

1 kg cần sa thu giữ được của Minh và Ly VĂN TIẾN

Các gói cần sa được chia nhỏ để bán lẻ VĂN TIẾN

Mở rộng điều tra, trong ngày 27.3, Công an Q.Liên Chiểu tiến hành bắt giữ khẩn cấp và khám xét nhà Nguyễn Hữu Phúc, thu giữ 3 gói ni lông cần sa, 100 bao ni lông và máy ép nhiệt dùng để đóng gói cần sa.

Phúc khai nhận là chủ tài khoản có tiếng trên mạng xã hội chuyên bán cần sa. Tiếp đó, đến lượt Ngô Huỳnh Sa Lem cũng bị bắt quả tang tàng trữ 1 gói ni lông chứa cần sa. Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.