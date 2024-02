Đà Nẵng: Chuốc bạn mới quen say thuốc lào rồi cướp điện thoại, tiền

Ngày 20.2, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 1 trong 2 nghi phạm cướp điện thoại iPhone và tiền với thủ đoạn chuốc nạn nhân say thuốc lào.



Theo đó, công an quận tạm giữ hình sự Đinh Văn Quang (18 tuổi, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, khởi tố hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ ngày 16.2, Đinh Văn Quang cùng Lê Văn Hiếu (18 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đi xe máy đến một quán cà phê ở P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn để hút thuốc lào.

Quang bị tạm giữ NGUYỄN TÚ

Lúc này, quán đóng cửa nhưng vẫn để điếu cày phía trước cho mọi người tiện sử dụng, nên Quang và Hiếu lấy thuốc lào trong túi ra, bỏ vào điếu để tự hút.

Sau đó, Ngô Đức Lộc (21 tuổi, ngụ P.Cát Linh, Q.Đống Đa) và Nguyễn Võ Bảo Long (20 tuổi, ngụ P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, cùng TP.Hà Nội) cũng đến quán và mượn điếu cày từ Hiếu, Quang để cùng hút thuốc lào.

Lúc này Quang liền nảy sinh ý định chuốc thuốc cho Lộc và Long say để chiếm đoạt tài sản. Ban đầu Quang tỏ vẻ lịch sự, giới thiệu thuốc lào của Quang rất ngon và mời Lộc, Long dùng thử.

Sau khi rít vài hơi, Lộc và Long đều say thuốc, Lộc ngã từ trên ghế xuống đất, còn Long choáng váng, đầu óc quay cuồng trên ghế.

Thấy vậy, Quang liền lục soát túi quần của Lộc, lấy 1 iPhone XS Max màu đen trị giá khoảng 8 triệu đồng. Quang móc túi quần của Lộc, chiếm đoạt 700.000 đồng.

Sau khi lấy tài sản, Quang nói Hiếu điều khiển xe máy chở về. Quang tháo sim điện thoại vứt dọc đường, đưa 700.000 đồng cho Hiếu cất giữ. Do iPhone cài mật khẩu nên tối cùng ngày, Quang gửi điện thoại ở cửa hàng điện thoại đường Trần Hưng Đạo (P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn) để bẻ khóa.

Sau cơn say thuốc lào, Lộc và Long đến Công an Q.Ngũ Hành Sơn trình báo. Xác định vụ việc phức tạp, nghi phạm manh động, Công an Q.Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự truy xét.

Từ các thông tin thu thập được về phương tiện, biển số xe, nhân dạng nghi phạm, công an quận mật phục nhiều ngày, đến ngày 20.2, Quang quay lại cửa hàng để lấy điện thoại thì bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt giữ.

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, hiện Lê Văn Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương nên lực lượng tiếp tục truy xét.