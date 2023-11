Đà Nẵng: Con nghiện đang bị công an truy tìm vẫn đi trộm cắp

Ngày 26.11, Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đưa nghi phạm chuyên trộm cắp tại các shophouse là Võ Văn Nhựt (29 tuổi, ngụ thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đi cai nghiện tập trung tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang).



Trước đó, lúc 9 giờ ngày 20.11, Công an P.Nại Hiên Đông trong quá trình tuần tra đã phát hiện và bắt quả tang Võ Văn Nhựt đang trộm cắp tài sản tại cửa khu shophouse dự án Marina Complex trên đường Lê Văn Duyệt (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà).

Tang vật thu giữ gồm các bộ cửa nhôm, xà beng, tua vít dùng để cạy phá. Tại cơ quan công an, Nhựt khai nhận thường xuyên đột nhập các shophouse vắng chủ tại các dự án bất động sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Võ Văn Nhựt bị đưa đi cai nghiện NGUYỄN TÚ

Nhựt cạy phá các cửa kính, cửa nhôm, thuê xe chở đi bán. Theo Công an P.Nại Hiên Đông, thời gian qua các dự án shophouse liên tục xảy ra tình trạng trộm cắp.

Các cơ sở này không có người sinh sống, trông giữ nên kẻ trộm niên đột nhập, trộm cắp cửa nhôm, bồn nước. Trước tình hình đó, Công an P.Nại Hiên Đông đã lên kế hoạch tuần tra, mật phục để đấu tranh.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Sơn Trà phát hiện Võ Văn Nhựt vừa rời trại cai nghiện ma túy từ tháng 6.2023 và đang bị Công an H.Hòa Vang truy tìm do liên quan một số vụ án.

Qua test, Nhựt dương tính với ma túy tổng hợp. Công an Q.Sơn Trà đã lập hồ sơ đưa Nhựt đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.