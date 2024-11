Đà Nẵng: Công an giúp người phụ nữ lấy lại 95 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Ngày 20.11, Công an P.Nam Dương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một người lấy lại tiền sau khi chuyển khoản nhầm vào số tài khoản người lạ.

Công an P.Nam Dương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) làm việc với bà Tuyền và anh P. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Cụ thể, lúc 11 giờ ngày 19.11, Công an P.Nam Dương tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Thanh Thanh Tuyền (59 tuổi, trú tại Tổ 5, P.Nam Dương) về việc bà Tuyền chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác. Theo bà Tuyền, khi thao tác chuyển khoản trên ứng dụng internet banking, bà đã chuyển nhầm vào tài khoản người khác 95 triệu đồng.

Lúc trình báo Công an P.Nam Dương, bà Tuyền chỉ cung cấp số tài khoản mà mình chuyển nhầm chứ không có thông tin gì khác. Công an P.Nam Dương đã liên hệ, nhờ ngân hàng cung cấp thông tin mã định danh của chủ tài khoản mà bà Tuyền chuyển nhầm là anh P. (ở Quảng Ngãi, đăng ký tạm trú tại Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Anh P. xác nhận sáng 19.11 có nhận được 95 triệu đồng, nhưng anh chưa liên hệ được với người chuyển tiền. Công an P.Nam Dương đã mời anh P. đến trụ sở công an để làm việc. Sau khi nghe cán bộ công an phường giải thích, anh P. đã đồng ý chuyển trả lại số tiền nói trên cho bà Tuyền. Tuy nhiên, do căn cước công dân của anh P. đã hết hạn sử dụng, đồng thời anh P. chưa đăng ký nhận diện sinh trắc học nên không thể chuyển tiền bằng dịch vụ internet banking.

Đến 13 giờ 30 ngày 19.11, công an phường đã hỗ trợ đưa anh P., chị Tuyền đến ngân hàng để chuyển khoản trả lại số tiền trên. Bà Tuyền đã có thư cảm ơn Công an P.Nam Dương vì sự hỗ trợ kịp thời.