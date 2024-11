Đà Nẵng phát động chiến dịch 'Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ'

Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng và Tổ chức Y tế cộng đồng toàn cầu Vital Strategies phát động chiến dịch "Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ". Chiến dịch được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp triển khai.

Chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức, hành vi của người điều khiển phương tiện giao thông về về làm chủ, chấp hành quy định về tốc độ. Các thông điệp lan tỏa trong chiến dịch là: "Hầu hết người đi bộ và người đi xe đạp có thể sống sót khi va chạm ở tốc độ không quá 30 km/giờ", "Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ", đặc biệt tại khu vực trường học, bởi không thể dự đoán hết các tình huống bất ngờ trên đường.

Chiến dịch "Hãy đi chậm lại vì tương lai của trẻ thơ" do WHO và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp triển khai ẢNH: NGUYỄN TÚ

TP.Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM, cùng với 27 thành phố và 14 quốc gia trên thế giới, được Vital Strategies hỗ trợ chiến dịch hướng đến nâng cao an toàn giao thông đường bộ.

Bà Irina Morozova, Giám đốc Chương trình truyền thông an toàn giao thông của Vital Strategies, cho biết mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,19 triệu người chết do các vụ va chạm giao thông mà lẽ ra có thể phòng ngừa được. Nguyên nhân hàng đầu là lái xe quá tốc độ, trong đó trẻ em là nạn nhân dễ bị tổn thương nhất do hạn chế của độ tuổi về môi trường xung quanh, đồng thời chiều cao khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.

Các đại biểu tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông". Liên Hiệp Quốc đã chọn ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hằng năm là "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông", năm nay là ngày 17.11.

Tại TP.Đà Nẵng, tối cùng ngày, Ban An toàn giao thông cùng Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ông Lê Tặng, Phó chánh văn phòng Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng, phát động chiến dịch ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ban An toàn giao thông, Thành đoàn Đà Nẵng tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bên cạnh đặt hoa, dâng hương và thắp nến tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, chương trình còn tặng mũ bảo hiểm cho học sinh THPT, tuyên dương 10 tập thể, 10 cá nhân xuất sắc cuộc thi tuyên truyền an toàn giao thông.

Tại buổi tọa đàm phát triển mô hình "Cổng trường bình yên", các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến để phát huy hiệu quả hơn nữa các mô hình xây dựng văn hóa giao thông, tuyên truyền tại điểm nóng, xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, sáng kiến "Phiên tòa giả định" cảnh báo hậu quả vi phạm giao thông.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, chia sẻ trong 9 tháng đầu năm 2024, tại TP.Đà Nẵng xảy ra 457 vụ tai nạn giao thông, làm chết 92 người, bị thương 450 người. Đây là những con số cảnh báo về hậu quả nặng nề, khi phần lớn nạn nhân ở độ tuổi lao động, trụ cột kinh tế của gia đình và xã hội.