Đà Nẵng công khai danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm

Theo Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng, Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2024 diễn ra từ ngày 15.4 đến 15.5 với nhiều hoạt động quan trọng. Ban quản lý tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về việc chấp hành quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, quảng cáo thực phẩm…

Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, kể cả người tiêu dùng trong việc giám sát, lựa chọn tối ưu, thông minh hơn đối với khâu thực phẩm.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh NGUYỄN TÚ

Cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết, quá trình thanh tra, kiểm tra sẽ xử phạt, công khai danh sách các cơ sở, tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm để răn đe và cảnh báo cho người tiêu dùng nắm thông tin. Điều này nhằm kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.

Hoạt động trong Tháng hành động về an toàn thực phẩm diễn ra rộng khắp từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện với các đoàn chuyên ngành, liên ngành để tổng rà soát các cơ sở từ sản xuất kinh doanh đến chế biến, phục vụ ăn uống. Từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, cung cấp thực phẩm lớn, chợ truyền thống, kênh phân phối chính đến dịch vụ ăn uống trên các tuyến đường tập trung đông khách du lịch... đều phân cấp kiểm tra, quản lý chặt chẽ.