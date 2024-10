Đà Nẵng: Công trình mới xây đã xuất hiện vết nứt, gây thiệt hại nhà xung quanh

Công trình cao 8 tầng này được đầu tư 100 tỉ đồng, trong đó gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị là hơn 84 tỉ đồng do liên danh Công ty CP Thành Quân - Công ty TNHH MTV Cơ điện và PCCC HTG thi công trên khu đất 2.123 mét vuông. Công trình do Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng thiết kế xây dựng. Quản lý dự án là Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, tư vấn giám sát là Liên danh Công ty Tư vấn miền Trung - Công ty CP Tư vấn xây dựng Tín An.



Ông Phan Quang Ba (ngụ đường Huy Cận, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), cho biết công trình thi công làm nhà ông bị hư hỏng, lún nứt 3 phòng trọ, rất nguy hiểm, trong khi mùa mưa bão đang đến gần, cần khắc phục nhanh.

Hộ ông Nguyễn Văn Đệ gần đó bức xúc khi bị sự cố bể phốt gây xì mùi hôi ảnh hưởng đến sinh hoạt. Hộ ông Nguyễn Văn Yên bị nứt sàn bê tông, thấm dột.

Hộ ông Nguyễn Văn Đông, bà Nguyễn Thị Minh Hà bị lún, nứt nhà ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bà Nguyễn Thị Minh Hà cho biết hiện nhà vẫn đang tiếp tục xuất hiện vết lún nứt mới, các vết nứt cũ mở rộng, như nứt sàn, trụ tường bị tách, nghiêng… Các gia đình đều đề nghị khắc phục hư hỏng trả về nguyên trạng và bồi thường thêm thiệt hại do ngừng kinh doanh thuê trọ và bồi thường cho người thuê tìm nơi ở khác.

Theo Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, sau khi công trình trụ sở gây ảnh hưởng các hộ dân, các bên đã nhiều lần họp để giải quyết đơn, tiếp thu yêu cầu của các hộ dân, chủ đầu tư và nhà thầu đã lập dự toán, thỏa thuận bồi thường. Riêng hệ thống mương thoát nước đã được sửa chữa.

Kết quả, 4 hộ dân Đồng Thị Tuyết, Nguyễn Văn Đệ, Từ Trung Hải, Nguyễn Văn Yên (đều ngụ đường Huy Cận) đồng ý nhận mức bồi thường lần lượt là 62,2 triệu đồng, 35 triệu đồng, 20 triệu đồng và 30 triệu đồng. Trước đó, các hộ dân này đề nghị mức bồi thường lần lượt là 115 triệu đồng, 50 triệu đồng, 31,5 triệu đồng và 35 triệu đồng.

Hiện còn 4 hộ dân cũng trên đường Huy Cận chưa đồng ý, trong đó hộ bà Nguyễn Thị Minh Hà đề nghị bồi thường 700 triệu đồng, hộ bà Nguyễn Thị Hường đề nghị 70 triệu đồng, hộ Phan Quang Ba đề nghị 225 triệu đồng, trong khi nhà thầu đề nghị các mức lần lượt cho các hộ là 142 triệu đồng, 35 triệu đồng và 100 triệu đồng. Riêng hộ Trần Quang Hòa chưa thống kê con số.

Vết nứt tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh Hà ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ông Trần Thế Nhân, Phó chủ tịch UBND P.Khuê Trung, cho biết phường đã mời các bên lên hòa giải, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu làm việc với từng hộ để thỏa thuận mức đền bù, nếu không thống nhất thì phường sẽ hướng dẫn công dân khởi kiện ra tòa để có các đơn vị chuyên môn kiểm định mức độ thiệt hại.

Mức bồi thường thấp vì vướng quy định?

Theo ông Nguyễn Minh Trị, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Quân, trước và sau khi thi công, đơn vị đều kiểm định, đánh giá theo quy định, thực tế công trình gây ảnh hưởng cho nhà dân, người dân mong muốn được bồi thường và theo quy định thì có bảo hiểm công trình khi thiệt hại.

Ông Nguyễn Lam Giang, Tổng giám đốc Công ty CP Thành Quân cho biết thêm, quá trình thi công công trình Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng tuân thủ hồ sơ, đúng quy định, quy trình. Quan điểm của nhà thầu và chủ đầu tư là mong muốn giải quyết dứt điểm, kéo dài không ai có lợi, tội cho các gia đình.

Các vết nứt xuất hiện ở công trình trụ sở Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN TÚ

"Nhà thầu sẵn sàng chia sẻ, đồng ý hỗ trợ nhiều hơn một chút so với thực tế, nhưng hiện nay vẫn còn vướng ở mức giữa nhà thầu đưa ra và 4 hộ dân mong muốn vênh nhau xa, nên hai bên tiếp tục trao đổi. Mong muốn của nhà thầu là hai bên đạt sự đồng thuận, quan điểm là nếu nhà thầu có thiệt một tí cũng được nhưng mức bồi thường vừa phải, nếu cao quá thì cũng khó cho nhà thầu và nếu khó quá thì chấp nhận giải pháp ra tòa", ông Nguyễn Lam Giang nói.

Ông Nguyễn Hải Tuấn, Chánh văn phòng Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, cho biết công trình dự phòng sự cố nên đã mua bảo hiểm của Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long, rất tiếc phí bảo hiểm đền chỉ có hơn 100 triệu đồng cho cả dự án, mức bồi thường thấp vì theo quy định nhà nước.

"Như thế ảnh hưởng các hộ dân nên mình nâng lên 30 - 50% nhưng người dân vẫn không chịu, sau đó mình tiếp tục nâng mức bồi thường, một số hộ đã đồng ý, một số hộ đưa ra phương án sửa chữa đập đi xây lại 3 phòng trọ, có hộ yêu cầu kích móng, đưa ra mức bồi thường 1 tỉ đồng rồi giảm xuống 700 triệu đồng, công trình đương nhiên ảnh hưởng đến nhà dân, mình cũng muốn đứng về phía người dân nhưng cần thỏa đáng, bước đường cùng có thể dẫn nhau ra tòa cho công tâm nhưng mình không muốn làm việc đó, nên hiện vẫn tiếp tục hòa giải", ông Nguyễn Hải Tuấn nói.

Bờ tường công trình trụ sở Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng bị nứt sau khi vừa hoàn thành ẢNH: NGUYỄN TÚ

Đối với phản ánh của người dân về công trình Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng vừa thi công đã nứt nhiều bờ tường phía sau, ông Nguyễn Hải Tuấn cho biết quá trình thi công bắt buộc sử dụng gạch không nung theo quy định nhà nước trong đầu tư công, nhưng gạch không nung tạo vết nứt tường.



Ông Nguyễn Lam Giang cho biết thêm các vết nứt do co ngót vật liệu đều được đơn vị thi công kiểm soát, không ảnh hưởng đến kết cấu và đã khắc phục.