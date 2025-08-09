Đà Nẵng đang thiếu gì để phát triển kinh tế đêm?

10 giờ đêm tại Đà Nẵng, ngoài những quán nhậu còn sáng đèn, hầu như các trung tâm giải trí, hàng quán của thành phố đều đã đóng cửa. “Đà Nẵng là thành phố tuyệt vời để du lịch, nhưng khi tôi muốn đi chơi đêm, thì hầu như không hoạt động gì”, anh Anthony, du khách từ Anh, chia sẻ.

Các hoạt động kinh tế đêm nổi bật tại Đà Nẵng mới tập trung vào mùa hè

Là một trong những địa phương phát triển du lịch nhất cả nước, Đà Nẵng được đánh giá chưa phát triển kinh tế đêm xứng tầm - một trong những “mỏ vàng” để khiến du khách phải “móc hầu bao”. Từ đề án phát triển kinh tế đêm của thành phố được ban hành năm 2020, những năm qua, hàng loạt các sản phẩm, dịch vụ du lịch ban đêm đã được tung ra để giải quyết bài toán: du khách đến Đà Nẵng đi đâu, trải nghiệm gì vào ban đêm để tăng thời gian lưu trú và doanh thu du lịch?

Một loạt những mô hình thí điểm như bãi biển đêm Mỹ An, phố du lịch An Thượng, phố đi bộ Bạch Đằng, dịch vụ phục vụ du lịch ban đêm tại công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi, các chợ đêm, các show diễn nghệ thuật; tour du ngoạn sông Hàn về đêm; chương trình nhạc nước tại Quảng trường 2 Tháng 9; chương trình cầu Rồng phun lửa phun nước…

Tuy nhiên, các dịch vụ, trải nghiệm này chưa thực sự đồng bộ, xứng tầm với du lịch thành phố. Đà Nẵng vẫn thiếu các dự án trọng điểm, các tổ hợp quy mô, các trải nghiệm du lịch về đêm được thiết kế bài bản cho du khách.

Singapore với tổ hợp Clarke Quay và Marina Bay Sands đã tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động ẢNH: ÁNH DƯƠNG





“Đèn sáng là kinh tế sáng”

Theo TS Nguyễn Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch thì “kinh tế đêm đòi hỏi tính sáng tạo rất cao. Để khai thác kinh tế đêm thì cần điều kiện hạ tầng, dịch vụ phải đồng bộ, sản phẩm có sức cuốn hút cao”.

Đơn cử, người dân và du khách đến với Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn thường được nghe về một “truyền thuyết”: chỉ cần đi hết 5,5 km của khu phố Nam Kinh Lộ bạn sẽ biết vì sao danh xưng “Hải thượng phồn hoa” được ra đời.

Con phố được ví von là “Trung Hoa đệ nhất lộ”, luôn kín đặc ánh đèn neon từ những cửa hiệu thời trang xa xỉ, các trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim hoạt động xuyên đêm này là nơi đã chứng kiến toàn bộ sự chuyển mình của kinh tế Thượng Hải. Ước tính có đến 1,7 triệu du khách ghé thăm con phố này mỗi ngày, góp phần không nhỏ vào con số 4,03 triệu lượt vui chơi đêm và doanh thu 88 tỉ NDT từ kinh tế đêm của toàn thành phố trong năm 2024. Sự thành công của Thượng Hải khiến các chuyên gia có một câu ví von rất hay “đèn sáng là kinh tế sáng”.

Bến Thượng Hải - Biểu tượng du lịch về đêm của Trung Quốc

Tương tự, Singapore với tổ hợp Clarke Quay và Marina Bay Sands đã tạo nên một hệ sinh thái kinh tế đêm sôi động, thu về cho quốc đảo sư tử 2,7 tỉ đô la Singapore vào năm 2024. Những thương cảng, khu phố phồn hoa sáng đèn cả ngày lẫn đêm này không chỉ là nơi vui chơi mà còn là động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Đà Nẵng đang thiếu những tổ hợp giải trí đêm có quy hoạch đồng bộ và bài bản như vậy ngay tại trung tâm thành phố - một nơi mà chỉ cần nhắc tới Đà Nẵng là du khách có thể “định vị” ngay đâu là điểm đến để chơi đêm.

Tổ hợp giải trí đêm - thứ Đà Nẵng còn thiếu

Theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển các khu dân cư phân bố trên địa bàn thành phố với các bản sắc độc đáo của ba vùng đặc trưng, trong đó phát triển trung tâm du lịch vui chơi giải trí phức hợp và kinh tế đêm tại Hải Châu, Thanh Khê. Tuy nhiên, trên thực tế trên địa bàn hai phường này vẫn chưa có các tổ hợp lớn, đủ quy mô để đáp ứng với kỳ vọng giúp Đà Nẵng tạo bản sắc kinh tế đêm trên bản đồ khu vực.

Thực tế, khu vực này hiện đã có quần thể giải trí Da Nang Downtown. Thời gian trước đây, Da Nang Downtown cũng đã đầu tư, sáng tạo nhiều sản phẩm du lịch đêm mới như các show diễn quy mô: Bản giao hưởng bên sông - Symphony of River với những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng hay chợ đêm Vui-Fest. Dù vậy, quần thể này được đánh giá là vẫn chưa đủ quy mô và hấp dẫn của một tổ hợp giải trí đêm đúng nghĩa, chưa đủ sức cạnh tranh với các thành phố du lịch nổi tiếng khác trong khu vực và trên thế giới.

Show diễn Symphony of River tạo cơn sốt vào mùa hè 2024 tại Đà Nẵng

Bên cạnh Da Nang Downtown là các sản phẩm du lịch như Chợ đêm Helio, các phố đi bộ, trải nghiệm ẩm thực dọc sông Hàn… Các sản phẩm này ít nhiều đã tạo được tiếng vang, hút du khách, góp phần bùng nổ doanh thu du lịch mùa hè 2024 của Đà Nẵng, tuy nhiên vẫn thiếu tính đồng bộ, quần thể, dài hạn để xứng tầm với vị thế của du lịch Đà Nẵng. Vì vậy, việc đầu tư mới hoặc nâng cấp sản phẩm, đặc biệt là nâng cấp thành một tổ hợp giải trí đêm xứng tầm và có tính biểu tượng là hành động cần thiết để Đà Nẵng kịp cán đích quy hoạch năm 2030.

Với kế hoạch phát triển kinh tế đêm của thành phố sông Hàn, trong đó ngành du lịch đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra sản phẩm phục vụ giữ chân du khách, tạo công ăn việc làm thích hợp cho người dân và phát triển tiềm năng vốn có của thành phố, một tổ hợp giải trí đêm được phát triển bài bản, có quy mô được kỳ vọng sẽ là một trong những mắt xích quan trọng. Kỳ vọng, một tổ hợp giải trí đêm sẽ xuất hiện để giúp hệ sinh thái du lịch của thành phố sông Hàn hoàn thiện hơn và giúp kinh tế đêm của thành phố phát triển xứng tầm, để du khách viết tiếp những khoảnh khắc kỳ thú theo cách chưa từng biết về Đà Nẵng từ trước tới nay.