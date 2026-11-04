Đà Nẵng đề xuất đặt tên đường Nguyễn Bá Thanh ở quê nhà Hòa Tiến

Ngày 4.11, đoàn công tác UBND TP.Đà Nẵng do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố, dẫn đầu đã khảo sát thực tế một số tuyến đường được đề xuất đặt tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Theo Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, qua rà soát, hiện thành phố chưa có tuyến đường nào mang tên hai vị lãnh đạo này. Do đó, sở đề xuất bổ sung tên cố Thủ tướng Phan Văn Khải và cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh vào quỹ tên đường của thành phố, làm cơ sở triển khai việc đặt tên đường và công trình công cộng.

Nhiều người đến viếng hương mộ ông Nguyễn Bá Thanh tại quê nhà xã Hòa Tiến ẢNH: HUY ĐẠT

Đại diện Sở VH-TT-DL thành phố Đà Nẵng cho hay, việc đặt tên đường được thực hiện theo Quyết định số 58/2026/QĐ-UBND ngày 26.5.2026 của UBND TP.Đà Nẵng về ban hành quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng hạ tầng và quy hoạch đô thị, Sở VH-TT-DL đề xuất đặt tên đường Phan Văn Khải cho đoạn quốc lộ 1 từ cầu Đỏ đến giáp đường Hùng Vương, thuộc phường Điện Bàn Bắc. Tuyến đường dài 5.720 m, mặt cắt ngang rộng 33 m, trong đó vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Theo Sở, đây là tuyến đường trục chính, có quy mô lớn, giữ vai trò kết nối trung tâm đô thị mới của thành phố. Việc lựa chọn tuyến đường này nhằm bảo đảm tính hiện đại, lâu dài và tương xứng với những đóng góp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải.

Đối với cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh, sở đề xuất đặt tên ông cho tuyến đường ĐT605, đoạn từ quốc lộ 1 đến giáp đường ĐH409, thuộc xã Hòa Tiến, quê hương ông. Tuyến đường dài 4.000 m, mặt cắt ngang rộng 26 m, vỉa hè mỗi bên rộng 5 m.

Đáng chú ý, trên tuyến đường này hiện có đường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng, cha ruột của cố Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh.

Tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Mạnh Hùng cơ bản thống nhất với định hướng lựa chọn các tuyến đường theo đề xuất của Sở VH-TT-DL. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc đặt tên đường sẽ được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và được HĐND thành phố thông qua.