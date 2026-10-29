Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Đổi tên đường, đừng để người dân phải cầu cạnh

Chiều 29.10, kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM bước vào phiên thảo luận tại tổ.

Đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, đồng tình với chủ trương xây dựng một bộ nguyên tắc đặt tên, đổi tên đường mang tính khoa học, ổn định và tôn vinh được các giá trị văn hóa - lịch sử của một đô thị đặc biệt.

Ông Đức cho rằng cần hạn chế tối đa sự xáo trộn đời sống người dân. Việc rà soát, xử lý hơn 780 tuyến đường trùng tên, trùng số hiện nay cần có lộ trình thận trọng.

"Chúng ta nên giữ nguyên tên các con đường đã gắn liền với ký ức cộng đồng, lịch sử địa phương. Thay vào đó, ưu tiên áp dụng công nghệ quản lý địa chính hiện đại để phân biệt, hoặc chỉ xem xét đổi tên đối với các tuyến đường mới hình thành, đường chưa có sự gắn kết sâu sắc với đời sống cư dân", ông Đức nói thêm.

Đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND TP.HCM, trao đổi về việc đặt tên, đổi tên đường ẢNH: SỸ ĐÔNG

Cũng theo đại biểu Đức, nếu bắt buộc phải đổi tên đường, TP.HCM cần chủ động có phương án hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thay đổi các loại giấy tờ tùy thân, quyền sử dụng đất, đăng ký kinh doanh và dữ liệu cư trú hoàn toàn miễn phí, nhanh chóng. Thành phố cần tránh tạo ra gánh nặng về thời gian và chi phí, gây phiền hà cho nhân dân trong các giao dịch dân sự.

Về việc lựa chọn tên đường, đại biểu khuyến nghị đặt giá trị lịch sử - văn hóa lên hàng đầu, ưu tiên các địa danh, danh nhân hoặc sự kiện có tính gắn kết chặt chẽ với không gian văn hóa Nam bộ và TP.HCM. "Tên đường không chỉ là địa chỉ giao dịch mà còn là một phần di sản, là niềm tự hào của người dân về nơi mình sinh sống", ông Đức chia sẻ thêm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại phiên thảo luận tổ ẢNH: NGUYÊN VŨ

Trao đổi thêm, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đồng tình với đề xuất của đại biểu Lê Minh Đức về việc giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi đổi tên đường.

"Nhà nước đổi tên đường thì không nên để người dân đến xin, cầu cạnh làm các thủ tục sửa đổi giấy tờ. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, sở ngành quán triệt tinh thần này. Đây là nhiệm vụ, trách nhiệm của Nhà nước phải cập nhật cho doanh nghiệp, người dân", ông Được nói.

Lãnh đạo TP.HCM lưu ý cán bộ, công chức bộ phận một cửa sở ngành, phường xã quán triệt tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Hướng xử lý 38 tuyến đường sai tên

Giải trình thêm về quy định đặt tên, đổi tên đường, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết theo quy định hiện hành, tất cả đường đô thị phải do HĐND tỉnh, thành phố đặt. Ở TP.HCM, dù đường lớn hay đường nhỏ cũng phải do HĐND TP.HCM đặt tên. Với đô thị đặc biệt, trước khi trình HĐND TP.HCM thì phải xin ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Do đó, TP.HCM đề xuất thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường, công trình. "TP.HCM sẽ đặt tên từ lúc 'mang thai'. Tức là khi dự án xây dựng đường hoàn thành và nghiệm thu thì các cấp phải phối hợp đặt tên đường luôn, để khi cấp hồ sơ cho người dân không phải đổi tới, đổi lui. Trước khi đặt thì lấy ý kiến người dân, khi đổi thì hạn chế ảnh hưởng đến người dân", ông Nhựt nói.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt nêu định hướng xử lý 38 tuyến đường sai tên ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về trình tự, các tuyến đường nội bộ, nhỏ lẻ tại địa phương thì TP.HCM phân cấp cho HĐND cấp xã đặt tên đường, còn những đường to, đường lớn thì do HĐND TP.HCM đặt. Việc đặt tên cũng không phải xin ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, TP.HCM tự quyết và tự chịu trách nhiệm.

Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết định hướng sắp tới các con đường mới sẽ có mã định danh để quản lý hồ sơ, lịch sử phát triển. Đối với 38 tuyến đường sai tên, ông Nhựt cho biết chỉ có số ít tuyến đường cần phải đổi tên. Tình trạng này đã được TP.HCM báo cáo với các cơ quan Trung ương.

"Ngoài Bắc có đường Lê Thánh Tông, Tông Đản còn trong Nam đặt tên là Lê Thánh Tôn, Tôn Đản vì kỵ húy tên vua. Như vậy, về bản chất không sai mà đó là sự cá biệt hóa của địa phương, những tên đường đó thành phố sẽ không sửa", ông Nhựt cho biết. Với một số tên đường sai như Trương Quốc Dung, TP.HCM sẽ đổi tên thành Trương Quốc Dụng cho chính xác.