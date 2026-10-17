Chủ tịch Nguyễn Văn Được giao chỉ tiêu giải ngân vốn cho các tập đoàn lớn

Chiều 17.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về tình hình triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư tư trên địa bàn thành phố 9 tháng qua và kế hoạch quý 4/2026.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Được khẳng định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chính quyền thành phố trong những tháng còn lại là tập trung giải bài toán tăng trưởng. Trong 9 tháng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đạt 9,06%. Để cán đích mục tiêu cả năm là 10,2%, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 4 bắt buộc phải đạt từ 13,23% trở lên.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, để đạt được con số ấn tượng này, bên cạnh sự nỗ lực của khối nhà nước, sự đóng góp của các doanh nghiệp chiến lược là nhân tố mang tính quyết định.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đánh giá về tình hình thực hiện thời gian qua, lãnh đạo thành phố thẳng thắn chỉ ra rằng tỷ lệ giải ngân của khối đầu tư còn rất thấp, chỉ dao động từ 5% đến 10%. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công của khối nhà nước trong quý 3 đã có bước tiến lớn khi đạt khoảng 75%, mức cao so với nhiều năm qua.

Nhấn mạnh tinh thần hợp tác, Chủ tịch Nguyễn Văn Được nêu rõ thông điệp: "Thành phố vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì thành phố; thành phố vì cả nước, cả nước vì thành phố". Lãnh đạo thành phố đề nghị các doanh nghiệp nêu rõ vướng mắc, những vấn đề cần thành phố tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thi công trên thực địa, góp phần vào tăng trưởng của thành phố.

65 dự án lớn ở TP.HCM có tổng vốn hơn 2,4 triệu tỉ đồng

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết thành phố đang quản lý khoảng 65 dự án lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 2,4 triệu tỉ đồng, gồm khoảng 50 dự án PPP (1,58 triệu tỉ đồng) và 15 dự án đầu tư tư nhân (844.803 tỉ đồng).

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong 9 tháng, thành phố thu hút 17,86 tỉ USD, đạt 162% kế hoạch năm. Lũy kế đến tháng 9.2026, thành phố có hơn 21.900 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn 156,8 tỉ USD. Trong 9 tháng, vốn FDI giải ngân khoảng 4,7 tỉ USD, tương đương 122.079 tỉ đồng.

Đối với vốn trong nước, ông Thảnh cho biết 9 tháng qua thu hút 71.537 tỉ đồng, dự kiến cả năm gần 108.900 tỉ đồng.

Công trường dự án Trung tâm hành chính TP.HCM tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhộn nhịp máy móc, công nhân thi công ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Riêng các dự án đối tác công - tư hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết đang gấp rút hoàn tất hồ sơ để ký kết hợp đồng ngay trong tháng 10.2026 với các công trình hạ tầng chiến lược gồm cao tốc Long Thành - Hồ Tràm, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và 2 dự án thành phần thuộc dự án Trung tâm hành chính TP.HCM.

"Sau khi có chủ trương đầu tư, đề nghị các nhà đầu tư làm việc với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình dự án", ông Thảnh nói.

Tại cuộc họp, nhiều tập đoàn chiến lược đã thẳng thắn nêu ra hàng loạt vướng mắc thực tế đang làm chậm tiến độ giải ngân như chưa hoàn tất phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chậm thành lập tổ đàm phán hợp đồng BT, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu bãi đổ vật liệu, bàn giao đất đối ứng kéo dài làm phát sinh chi phí tài chính cho nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM tận dụng Nghị định 377/2026 của Chính phủ để đẩy nhanh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, thành lập tổ đàm phán và hoàn tất ký kết hợp đồng BT ngay trong tháng 10 - 11.2026. Thành phố cần chỉ đạo các địa phương quyết liệt bàn giao mặt bằng sạch, ấn định thời hạn giao đất đối ứng, mở rộng cơ chế bảo lãnh cho liên minh các tổ chức tài chính tại Việt Nam cùng tham gia…

Ông Phạm Quốc Quân, đại diện Tập đoàn Sun Group phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ông Phạm Quốc Quân, đại diện Tập đoàn Sun Group kiến nghị đẩy nhanh hoàn thiện hợp đồng BT dự án Trung tâm hành chính (tổng vốn khoảng 29.000 tỉ đồng) trong tháng 10.2026 để khơi thông nguồn vốn tín dụng giải ngân. Với dự án này, nhà đầu tư dự kiến giải ngân 4.000 tỉ đồng trong năm 2026.

Còn dự án chỉnh trang khu vực Bến Nhà Rồng, nhà đầu tư cho biết nếu hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 10.2026 thì doanh nghiệp sẽ tập trung thi công, khánh thành giai đoạn 1 dự án vào dịp Tết Nguyên đán, với vốn giải ngân khoảng 2.000 tỉ đồng. Phía tập đoàn cũng đề xuất thành phố tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược ký bản cam kết hành động với UBND TP.HCM quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư tư nhân để góp phần giúp thành phố tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026.