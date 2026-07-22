TP.HCM dự kiến đặt tên, đổi tên đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vừa báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng trong 6 tháng đầu năm 2026. Báo cáo cho thấy thành phố đang đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ từ hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng ngân hàng tên đường đến xử lý tình trạng trùng tên, trùng số trên địa bàn.

Theo báo cáo, trên cơ sở đề xuất của UBND các phường, xã, Sở Văn hóa - Thể thao đã hoàn tất các quy trình để dự kiến trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng TP.HCM (gọi tắt là hội đồng) xem xét đặt tên 2 tuyến đường, 2 công viên, điều chỉnh lý trình 1 tuyến đường và cho ý kiến về tên gọi của 6 trường học tại các phường Tân Phú, Thới An, Đông Hưng Thuận, Phú Mỹ, Dĩ An và xã Bà Điểm.

Đồng thời, hội đồng cũng sẽ xem xét việc đặt tên đường Hồ Văn Long trên địa bàn phường Bình Tân.

TP.HCM dự kiến đặt tên mới cho tuyến nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao đang phối hợp thực hiện các quy trình đặt tên, đổi tên nhiều tuyến đường tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - công viên Gia Định, tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, các tuyến đường trên địa bàn phường An Khánh, phường An Hội Đông, phường Tân Thới Hiệp, xã Bình Hưng, xã Củ Chi.

Đáng chú ý, cơ quan này cũng đang nghiên cứu đặt tên các ga trên tuyến metro số 2 và các tuyến đường sắt đô thị của thành phố.

782 tuyến đường trùng tên, trùng số

Một nội dung đáng chú ý khác là tình trạng trùng tên, trùng số đường sau khi rà soát trên phạm vi toàn thành phố. Hiện 31 địa phương báo cáo có phát sinh đường trùng tên hoặc trùng số, với tổng cộng 782 tuyến đường. Trong đó có 35 tuyến đường trùng tên, sử dụng chung 17 tên đường tại 11 phường, xã; 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã. Riêng phường Long Bình và xã Phước Hòa vừa có đường trùng tên vừa có đường trùng số.

Sở Văn hóa - Thể thao cho biết đối với các tuyến đường số, Nghị định 91/2005 của Chính phủ chỉ quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, chưa có quy định về đặt tên đường số. Vì vậy, sở này không tham mưu đặt đường số và sẽ phối hợp với UBND các phường, xã xử lý theo quy định của luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Sẽ bổ sung 428 tên vào ngân hàng tên đường

Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành việc cập nhật, số hóa ngân hàng tên đường và công trình công cộng (gọi tắt là ngân hàng tên đường) trên cơ sở dữ liệu của 3 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Hiện ngân hàng tên đường có 3.773 tên, gồm 1.440 tên đã sử dụng và 2.333 tên chưa sử dụng.

Trong tổng số này có 380 tên bị trùng, gồm tên nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh và các danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội.

Nhiều tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được đặt tên, đổi tên đường mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đề xuất của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, Sở Văn hóa - Thể thao dự kiến trình hội đồng bổ sung 428 tên vào ngân hàng tên đường, trong đó có 379 nhân vật lịch sử, 7 sự kiện lịch sử, 41 địa danh và 1 di tích lịch sử - văn hóa. Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung các nhân vật, địa danh, sự kiện và di tích tiêu biểu để làm phong phú nguồn tên phục vụ công tác đặt tên đường trong thời gian tới.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Sở Văn hóa - Thể thao xác định sẽ tập trung tham mưu ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng của TP.HCM; tiếp tục xử lý các tuyến đường trùng tên; phân loại lại ngân hàng tên đường theo từng nhóm chủ đề.

Bên cạnh đó, sở cũng nghiên cứu nguyên tắc đặt tên tương xứng với quy mô tuyến đường; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho địa phương và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý ngân hàng tên đường.