TP.HCM tính giao phường, xã đặt tên đường

Ngày 29.10, tại kỳ họp thứ 6, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua nghị quyết quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của thành phố. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất phân cấp thẩm quyền cho HĐND xã, phường, đặc khu, góp phần rút ngắn quy trình xử lý và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết việc xây dựng nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị và mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

TP.HCM đề xuất phân cấp đặt tên, đổi tên đường về cho phường, xã ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự thảo nghị quyết phân định nhiệm vụ giữa HĐND TP.HCM, UBND TP.HCM và HĐND xã, phường, đặc khu.

Cụ thể, HĐND TP.HCM có thẩm quyền đặt tên, đổi tên đường bộ, đường sắt, đường thủy và công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của thành phố, trừ các trường hợp được quy định riêng. UBND TP.HCM được giao đặt tên, đổi tên các công trình y tế, giáo dục do UBND thành phố và UBND xã, phường, đặc khu quản lý.

Đối với cấp cơ sở, HĐND xã, phường, đặc khu được sử dụng địa danh hoặc địa danh kèm số thứ tự để đặt tên, đổi tên các tuyến đường nội bộ, đường trong khu cư xá, khu dân cư.

UBND TP.HCM đánh giá việc giao thẩm quyền này sẽ giúp cắt giảm quy trình trung gian, giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả hơn, đồng thời tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động trong công tác quản lý địa bàn.

Dự thảo cũng quy định đối với những đường hiện hữu chưa có hồ sơ pháp lý hoặc có tên cần hiệu đính nhưng đủ điều kiện đặt tên, UBND TP.HCM sẽ lập danh mục trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết công nhận.

Về quy trình, UBND TP.HCM quy định trình tự, thủ tục đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn. Trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, việc đặt tên, đổi tên phải lấy ý kiến Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố, đồng thời lấy ý kiến người dân.

Nhiều quy định đặt tên, đổi tên đường không còn phù hợp

Nêu lý do TP.HCM cần quy định về đặt, đổi tên đường, UBND TP.HCM cho biết sau khi mở rộng địa giới hành chính từ tháng 7.2025, mạng lưới giao thông và không gian đô thị tiếp tục mở rộng. Nhiều khu đô thị, khu dân cư mới hình thành kéo theo sự xuất hiện của các tuyến đường mới.

Thực tế này dẫn đến tình trạng một số tuyến đường chưa được đặt tên hoặc có tên gọi tự phát, không đúng quy định, ảnh hưởng đến đời sống người dân và công tác quản lý nhà nước về đô thị.

Đường Nguyễn Huệ thuộc phường Sài Gòn, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Quy hoạch tổng thể và 47 quyết sách quan trọng tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM

Chưa kể, quy định hiện hành được ban hành từ năm 2005. Một số khái niệm như đại lộ, đường, phố, ngõ, ngách, kiệt, hẻm chưa đồng bộ với quy định pháp luật chuyên ngành về xây dựng và quy hoạch đô thị. Quy định về công trình công cộng có quy mô lớn chưa có tiêu chí cụ thể, gây khó khăn trong quá trình xem xét đặt tên, đổi tên.

Bên cạnh đó, vai trò của các cơ quan chuyên môn trong quản lý từ khâu quy hoạch, xây dựng đến khi đưa đường vào sử dụng chưa được quy định rõ. Việc phải lấy ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhiều trường hợp đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại TP.HCM cũng được đánh giá là chưa phù hợp thực tiễn.