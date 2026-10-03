Đề xuất đặt tên đường trong khu Đảo Kim Cương, The Global City và Lakeview City

Ngày 3.10, UBND phường Bình Trưng (TP.HCM) cho biết Sở Văn hóa và Thể thao đã có văn bản phản hồi đề xuất của phường về đặt tên đường theo chủ đề cho các tuyến trong 3 khu dân khu dân cư Đảo Kim Cương, The Global City và Lakeview.

Hiện trên địa bàn phường Bình Trưng có một số khu dân cư chưa đặt tên chính thức cho đường bên trong, thay vào đó chỉ sử dụng tên số, ký hiệu hoặc tên tạm theo quy hoạch.

Do đó, việc nghiên cứu đặt tên cho các tuyến đường nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, quản lý đô thị, địa chỉ dân cư, giao thông, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, bưu chính và các hoạt động dân sinh khác.

Trên cơ sở đặc điểm của từng khu dân cư, phường Bình Trưng nghiên cứu xây dựng các nhóm tên đường theo chủ đề riêng, vừa tạo sự đồng bộ trong khu vực, vừa tạo điểm nhấn về cảnh quan, văn hóa và nhận diện địa danh của khu dân cư.

Các tuyến đường trong khu đô thị The Global City dùng tên theo ký hiệu, chưa có tên chính thức ẢNH: K.Q

Cụ thể, các tuyến đường trong khu dân cư Đảo Kim Cương đặt tên theo chủ đề đá quý, đá bán quý và khoáng vật có giá trị, tạo thành một nhóm tên đường thống nhất, phù hợp với tên gọi và đặc trưng nhận diện của khu dân cư.

Đối với khu đô thị The Global City, tên đường đặt theo chủ đề các ngôi sao, tên sao và chòm sao, nhằm tạo hệ thống tên đường có tính liên kết, dễ nhận diện và mang tính đặc trưng. Còn tuyến đường trong khu dân cư Lakeview City sẽ được đặt tên theo chủ đề các đảo, quần đảo, địa danh biển đảo của Việt Nam.

Về nguyên tắc rà soát và lựa chọn tên, phường ưu tiên các tên có giá trị về lịch sử văn hóa, địa lý, khoa học, giáo dục và có ý nghĩa phù hợp với đặc điểm của từng khu dân cư. Tên đường mới cũng bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ trong từng khu vực, hạn chế việc đặt tên rời rạc, không có chủ đề.

Đối với địa danh biển đảo, chòm sao, đá quý và chủ đề khác, phường sẽ rà soát kỹ về tên gọi chính thức, cách viếts, nguồn gốc và ý nghĩa trước khi đưa vào danh mục chính thức. Việc đặt tên gắn với lý trình, chiều dài, lộ giới và hiện trạng từng tuyến, phù hợp quy mô đường và thuận lợi cho công tác quản lý địa chỉ.

Phương án của phường Bình Trưng có tính hệ thống, đồng bộ

Phản hồi đề xuất trên, Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá việc phường Bình Trưng đề xuất phương án đặt tên các tuyến đường trong khu dân cư, khu đô thị theo chủ đề các loại đá quý, đá bán quý, khoáng vật có giá trị hoặc theo chủ đề các ngôi sao, tên sao, các chòm sao là phương án có tính hệ thống, tạo sự đồng bộ về chủ đề tên gọi trong khu vực.

Trong thực tiễn, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết trên địa bàn TP.HCM từ trước đến nay đã có cụm tên đường mang tên các loài hoa như Hoa Lan, Hoa Huệ, Hoa Cúc, Hoa Hồng, Hoa Phượng, Hoa Mai, Hoa Đào, Hoa Cau, Hoa Lài, Hoa Trà, Hoa Thị, Hoa Sữa, Hoa Giấy thuộc quận Phú Nhuận cũ (nay thuộc phường Cầu Kiệu và phường Phú Nhuận).

Thành phố cũng có nhiều tuyến đường mang tên các loài cây như đường Cây Keo thuộc phường Phú Thạnh, đường Cây Bàng thuộc xã Tân Nhựt.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ báo cáo, trình xin ý kiến của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP.HCM đối với các phương án đề xuất đặt tên đường nêu trên của phường Bình Trưng.