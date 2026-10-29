HĐND TP.HCM xem xét 19 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa luật Phát triển đô thị

Tham dự kỳ họp có ông Lê Quốc Phong, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các đại biểu HĐND TP.HCM. Kỳ họp sẽ xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết để giải quyết các vấn đề cấp thiết, chuyển hóa tiềm năng sau sắp xếp địa giới hành chính thành động lực phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp sẽ thông qua Quy hoạch tổng thể TP.HCM (thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm); định hình cấu trúc đô thị theo hướng thống nhất, đa cực, đa trung tâm; lấy khoa học, công nghệ, chuyển đổi số làm động lực và lấy chất lượng sống của người dân làm trung tâm; tập trung giải quyết các điểm nghẽn về ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu khai mạc kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong đó, HĐND TP.HCM sẽ xem xét thông qua 19 nghị quyết cụ thể hóa luật Phát triển đô thị nhằm tập trung tháo gỡ thể chế, huy động vốn, phát hành trái phiếu; phát triển khu thương mại tự do, logistics, kinh tế biển, công nghệ cao và các chính sách an sinh, nhân lực chất lượng cao.

"Tôi đề nghị đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện áp dụng, tác động và tính khả thi của từng chính sách; đặc biệt chú trọng cơ chế huy động, phân bổ, khai thác nguồn lực và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp", ông Võ Văn Minh nói.

Kỳ họp HĐND TP.HCM cũng xem xét các tờ trình, nghị quyết về các lĩnh vực ngân sách, đầu tư công và các dự án trọng điểm; phân bổ ngân sách năm 2027 và điều chỉnh vốn đầu tư công 2026 - 2030 có trọng tâm; xem xét các dự án cải tạo rạch Bàu Trâu, rạch Bà Tàng, kênh Hy Vọng, nâng cấp đường Phan Anh - An Dương Vương, đường Tân Kỳ Tân Quý và chương trình xã nông thôn mới.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận thực chất để các nghị quyết khi ban hành phải sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.