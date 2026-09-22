Toàn cảnh HĐND TP.HCM thống nhất loạt quyết sách quan trọng

Với khối lượng công việc lớn, kỳ họp lần này tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, chỉnh trang hạ tầng và nâng cao an sinh xã hội. Các quyết sách được đưa ra không chỉ cụ thể hóa các cơ chế đặc thù mà còn định hình không gian phát triển mới cho thành phố, đảm bảo mọi chủ trương đều hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sống của người dân.



Các chính sách quan trọng về hạ tầng đô thị

Điểm nhấn đáng chú ý nhất tại kỳ họp lần này là việc HĐND TP.HCM đã thông qua các chủ trương đầu tư khổng lồ nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Trong đó, dự án "khoác áo mới" cho khu vực bờ Nam kênh Đôi là một trong những quyết sách mang tính lịch sử. Với tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 49.000 tỉ đồng cho 4 dự án thành phần, thành phố đặt quyết tâm giải quyết dứt điểm tình trạng nhà ở tạm bợ, ven và trên kênh rạch đã tồn tại nhiều thập kỷ.

Bên cạnh chỉnh trang đô thị, vấn đề xử lý môi trường cũng được đặt lên hàng đầu khi HĐND thành phố thông qua việc chi hơn 12.100 tỉ đồng để hoàn thiện khu xử lý rác lớn nhất TP.HCM. Quyết định này được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ bài toán quá tải xử lý rác thải đô thị, hướng tới các công nghệ xử lý rác hiện đại, thân thiện với môi trường và phù hợp với tiêu chuẩn của một đô thị phát triển bền vững.

Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM thông qua hàng loạt nghị quyết quan trọng mang tính đột phá ẢNH: NGUYỄN ANH

Hạ tầng giao thông kết nối vùng cũng ghi nhận bước tiến mới khi chủ trương làm cầu Rạch Dơi nối TP.HCM với tỉnh Tây Ninh được thông qua với kinh phí gần 3.200 tỉ đồng. Cây cầu này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra không gian giao thương, thúc đẩy kinh tế liên vùng.

Đặc biệt, HĐND TP.HCM đã cho thấy tầm nhìn vượt trội khi bàn thảo và dự kiến ban hành chính sách miễn tiền sử dụng đối với không gian ngầm sâu đến 15 mét. Đây là một cơ chế chưa từng có, hứa hẹn tạo cú hích lớn thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển hạ tầng ngầm, từ bãi đậu xe, trung tâm thương mại đến các hệ thống tiện ích, giúp giảm tải áp lực cho quỹ đất không gian trên mặt đất đang ngày càng cạn kiệt. Cùng với đó, các đại biểu cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu sớm công khai ranh giới và quy hoạch theo mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD) để minh bạch hóa thông tin, giúp người dân và doanh nghiệp chủ động trong các kế hoạch an cư và đầu tư.

ĐỒ HỌA: THÚY LIỄU

Các chính sách lớn về an sinh xã hội và đổi mới sáng tạo

Song song với các dự án hạ tầng, kỳ họp lần này cũng ghi đậm dấu ấn với những chính sách an sinh xã hội đậm tính nhân văn và các quyết sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế là "cái nôi" của phong trào khởi nghiệp khi HĐND thông qua nghị quyết hỗ trợ tài chính lên đến 500 triệu đồng cho mỗi dự án khởi nghiệp tăng tốc.

Chính sách này được thiết kế linh hoạt, phân bổ theo từng cấp độ ưu tiên của các trung tâm ươm tạo, từ cấp tỉnh đến cấp quốc tế. Đi kèm với đó là hàng loạt các hỗ trợ về chi phí bảo hộ sáng chế, phát triển hạ tầng nghiên cứu, tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, sẵn sàng nâng đỡ những ý tưởng đột phá vươn ra thị trường.

Đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết qua ứng dụng, thông qua các nghị quyết ẢNH: NGUYỄN ANH

Trên mặt trận y tế và an sinh xã hội, HĐND TP.HCM đã thông qua những quyết sách tác động trực tiếp đến nhóm đối tượng yếu thế và lực lượng y tế cơ sở. Cụ thể, nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực y tế tại vùng sâu, vùng xa, thành phố quyết định hỗ trợ mức phụ cấp lên đến 30 triệu đồng/tháng cho các bác sĩ luân phiên về công tác tại các trạm y tế xã, đặc khu. Sự hỗ trợ thiết thực này không chỉ là sự ghi nhận công sức mà còn là động lực để các y bác sĩ yên tâm cống hiến, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân ngoại thành.

Đồng thời, kỳ họp cũng mang đến những tin vui cho người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Chính sách hỗ trợ chi phí cho người nghèo phải chạy thận nhân tạo được thông qua, giúp san sẻ gánh nặng tài chính khổng lồ cho các gia đình kém may mắn, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Thêm vào đó, để tri ân và khuyến khích nghĩa cử cao đẹp, HĐND TP.HCM đã ban hành quy định hỗ trợ đóng 100% bảo hiểm y tế cho những người tham gia hiến máu tình nguyện nhiều lần, thể hiện sự trân trọng của chính quyền thành phố đối với những cá nhân có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

ĐỒ HỌA: THÚY LIỄU

Thước đo cuối cùng là sự thụ hưởng của người dân

"Sức nặng" của các nghị quyết không chỉ nằm ở những con số hàng chục ngàn tỉ đồng mà còn ở tinh thần trách nhiệm và cam kết hành động của đội ngũ lãnh đạo thành phố. Xuyên suốt kỳ họp, thông điệp về việc hiện thực hóa các cơ chế đặc thù, chống tư tưởng e dè, đùn đẩy đã được nhấn mạnh mạnh mẽ.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã truyền đi một thông điệp vô cùng cương quyết và thẳng thắn: "Không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm".

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp ẢNH: NGUYỄN ANH

Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp, các ngành phải tận dụng triệt để những công cụ pháp lý, những cơ chế vượt trội mà Trung ương đã giao phó. Việc được trao quyền tự chủ lớn hơn đồng nghĩa với việc cán bộ phải dấn thân, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "có cơ chế nhưng không dám làm", làm lãng phí thời cơ phát triển của thành phố.

Hưởng ứng tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cam kết sẽ bắt tay ngay vào hành động. Ngay sau khi HĐND bấm nút thông qua, UBND thành phố sẽ lập tức ban hành các kế hoạch cụ thể hóa từng nghị quyết, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Việc triển khai phải diễn ra đồng bộ, chống mọi biểu hiện chậm trễ, quan liêu, đảm bảo dòng vốn đầu tư công sớm chảy vào các công trình, các chính sách an sinh sớm đến tay người thụ hưởng. Đồng thời, thành phố sẽ kiên quyết xử lý, đề xuất thu hồi những nhà đất công sử dụng không hiệu quả, lãng phí để tái phân bổ nguồn lực phục vụ phát triển.

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định, việc thông qua 38 nghị quyết mới chỉ là bước khởi đầu. HĐND thành phố sẽ tăng cường chức năng giám sát để đảm bảo các nghị quyết được thực thi một cách trọn vẹn và không bị "nằm trên giấy".

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, dù chính sách có vĩ mô đến đâu, ngân sách có lớn cỡ nào, thì thước đo cuối cùng và duy nhất để đánh giá sự thành công chính là sự thụ hưởng, cảm nhận thực chất và mức độ hài lòng của người dân.