HĐND TP.Hà Nội thông qua đề án nhận hơn 4.000 ha đất từ Phú Thọ

Chiều 28.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026 - 2031), 100% đại biểu có mặt đã tán thành, thông qua Nghị quyết cho ý kiến đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Hà Nội thống nhất sáp nhập hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về thủ đô ẢNH: QUANG PHONG

Theo đó, Hà Nội thống nhất điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên thuộc địa bàn 3 xã, phường: Thịnh Minh, Lương Sơn, Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ) về 2 xã Ba Vì, Yên Xuân (TP.Hà Nội); trong đó có 2.529,38 ha thuộc vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Cạnh đó, phạm vi chuyển giao dân cư dự kiến là 1.057 người (243 hộ) từ xã Thịnh Minh về xã Ba Vì; không chuyển dân cư về xã Yên Xuân.

Theo đề án, diện tích tự nhiên của thủ đô Hà Nội sau điều chỉnh sẽ tăng từ 3.359,84 km2 lên khoảng 3.399,9 km2 (tăng khoảng 1,19%).

TP.Hà Nội cho biết định hướng phát triển khu vực sau điều chỉnh sẽ đặt yêu cầu bảo tồn vườn quốc gia Ba Vì, đa dạng sinh học, nguồn nước, cảnh quan và bản sắc văn hóa lên hàng đầu; không chuyển mục tiêu thống nhất quản lý thành mục tiêu khai thác quỹ đất.

Cạnh đó, việc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ tại khu vực này phải trong giới hạn sức chịu tải môi trường và phù hợp quy hoạch được cập nhật…

Nêu sự cần thiết để điều chỉnh, đề án cho hay, ngày 11.6, vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao cho UBND TP.Hà Nội quản lý. Tuy nhiên, hơn 2.520 ha thuộc vườn quốc gia vẫn nằm trong địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Do đó, việc điều chỉnh địa giới nhằm thống nhất quản lý nhà nước theo lãnh thổ đối với vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm trực tiếp liên quan. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng, quốc phòng, an ninh; đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của TP.Hà Nội, tỉnh Phú Thọ và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Giải trình thêm về tác động đối với nhân dân, UBND TP.Hà Nội cho biết đề án đã xác định nguyên tắc bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công liên tục; giấy tờ được cấp hợp pháp tiếp tục có giá trị theo quy định.

Hà Nội khẳng định, việc điều chỉnh 1.057 nhân khẩu từ xã Thịnh Minh về xã Ba Vì chỉ làm thay đổi địa bàn quản lý hành chính, không đồng nghĩa với việc phải di dời, tái định cư. Trường hợp phát sinh việc thu hồi đất, di dời thì thực hiện theo quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, từ ngày 22 - 25.10, 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Kết quả, toàn thành phố có 2.584.383 hộ gia đình thì 2.454.455 hộ tán thành, đạt 94,97%.

Theo quy định, sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND thành phố, UBND TP.Hà Nội sẽ phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thiện hồ sơ, rà soát, thống nhất diện tích, dân số, tuyến địa giới và bản đồ để trình cấp có thẩm quyền quyết định.