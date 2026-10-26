Hà Nội nêu định hướng phát triển khu vực Ba Vì và vùng đệm

UBND TP.Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Đề án Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP.Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm.

Hà Nội dự kiến sáp nhập thêm hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ ẢNH: QUANG PHONG

Hà Nội đặt bảo tồn vườn quốc gia Ba Vì, bản sắc văn hóa lên hàng đầu

Theo dự thảo đề án, khoảng 4.000 ha diện tích tự nhiên thuộc tỉnh Phú Thọ được đề xuất sáp nhập về TP.Hà Nội quản lý, gồm hơn 2.520 ha thuộc vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.

Toàn bộ diện tích nêu trên thuộc địa bàn 3 xã, phường: Thịnh Minh, Lương Sơn, Kỳ Sơn (tỉnh Phú Thọ). 2 xã của Hà Nội dự kiến được mở rộng diện tích là Ba Vì và Yên Xuân.

Dự kiến sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của thủ đô Hà Nội tăng từ 3.359,84 km2 lên khoảng 3.399,9 km2 (tăng khoảng 1,19%).

Cũng trong dự thảo đề án, TP.Hà Nội cho biết định hướng phát triển khu vực sau điều chỉnh sẽ đặt yêu cầu bảo tồn vườn quốc gia Ba Vì, đa dạng sinh học, nguồn nước, cảnh quan và bản sắc văn hóa lên hàng đầu; không chuyển mục tiêu thống nhất quản lý thành mục tiêu khai thác quỹ đất.

Cạnh đó, việc phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ tại khu vực này phải trong giới hạn sức chịu tải môi trường và phù hợp quy hoạch được cập nhật.

TP.Hà Nội nhấn mạnh, việc phát triển khu vực này sẽ theo định hướng "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc" của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và chức năng của cực tây bắc Sơn Tây - Ba Vì trong Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo đó, thành phố sẽ lấy rừng đặc dụng Ba Vì làm khung sinh thái nền tảng, lấy văn hóa Tản Viên - Ba Vì và cộng đồng dân tộc Mường, Dao làm bản sắc, lấy du lịch sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng và "kinh tế xanh" làm động lực; gắn kết hài hòa với cực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Hòa Lạc.

Ngoài ra, thành phố sẽ tổ chức phát triển nơi đây theo hướng liên kết Hà Nội - Phú Thọ và Vùng Thủ đô, không hình thành "ranh cứng" về hạ tầng, sinh kế và dịch vụ. Các tuyến giao thông, lưu vực, chuỗi du lịch, sản phẩm nông lâm nghiệp, không gian văn hóa và thị trường lao động tiếp tục được tổ chức theo chức năng vùng.

Khu vực xóm Mom, thuộc xã Thịnh Minh (Phú Thọ), nơi được đề xuất sáp nhập vào Hà Nội ẢNH: QUANG PHONG

Điều chỉnh địa giới không làm đứt gãy sinh hoạt cộng đồng

Cũng trong dự thảo đề án, TP.Hà Nội nêu nhiều nội dung đánh giá tác động và định hướng phát triển các đơn vị hành chính sau điều chỉnh.

Trong đó, Hà Nội cho rằng, phương án điều chỉnh tạo không gian quản lý thống nhất cho khu vực phía tây thủ đô, gắn bảo tồn vườn quốc gia Ba Vì với phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, dịch vụ và các mô hình kinh tế xanh; tăng khả năng kết nối Ba Vì với các không gian phát triển lân cận của Vùng Thủ đô.

Việc quản lý đồng bộ khu vực rừng và vùng liền kề giúp tạo điều kiện kiểm soát tốt hơn tác động của phát triển kinh tế - xã hội đến hệ sinh thái, cảnh quan và nguồn nước.

"Khi địa giới và đầu mối quản lý được thống nhất, doanh nghiệp được tiếp cận một hệ thống quản lý đồng bộ về đất đai, quy hoạch, hạ tầng, môi trường và du lịch tại khu vực Ba Vì; giảm rủi ro phải giải quyết các vấn đề của cùng một dự án hoặc chuỗi dự án qua nhiều địa giới hành chính…", dự thảo nêu rõ.

Đánh giá tác động về đời sống nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội, Hà Nội cho hay, khu vực Ba Vì có đồng bào dân tộc Mường, Dao và không gian văn hóa, tín ngưỡng liên tỉnh.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh địa giới không làm đứt gãy sinh hoạt cộng đồng, quan hệ dòng họ, lễ hội, nghĩa trang và thiết chế văn hóa. Ngoài ra, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, chính sách dân tộc và các chế độ an sinh xã hội được kế thừa liên tục, xác định rõ cơ quan chi trả và thời điểm áp dụng…

Theo kế hoạch, từ ngày 22.10 đến hết ngày 25.10, 126 xã, phường ở Hà Nội đã tổ chức tổ chức phát và thu phiếu lấy ý kiến hộ gia đình.

Riêng việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo đề án trên Cổng Thông tin điện tử UBND TP.Hà Nội được thực hiện từ ngày 23.10 đến hết ngày 2.11, sau đó sẽ trình HĐND thành phố xem xét, quyết nghị.