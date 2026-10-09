Hà Nội khởi công dự án safari Ba Vì, tổ hợp trường đua ngựa Sóc Sơn

Chiều 9.10, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026), TP.Hà Nội tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai thực hiện, với trọng tâm là 18 công trình, dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ, môi trường, công nghiệp, du lịch, giáo dục và an ninh.

Phối cảnh dự án công viên safari Ba Vì rộng 299 ha ẢNH: BTC

18 công trình, dự án tiêu biểu có tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỉ đồng, gồm 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.

Trong đó ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ chất lượng cao có dự án đầu tư xây dựng công viên safari Ba Vì (xã Ba Vì) với quy mô khoảng 299 ha, được quy hoạch hoàn toàn ngoài ranh giới vườn quốc gia Ba Vì, tách biệt với không gian rừng được bảo tồn.

Công viên safari Ba Vì được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, các hạng mục chính dự án gồm khu vực nuôi thả, chăm sóc động vật mô phỏng sinh cảnh tự nhiên; khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục; không gian trưng bày, triển lãm và các hoạt động giáo dục cộng đồng. Dự án dành tới 81,8% tổng diện tích cho cây xanh, mặt nước đóng vai trò như hành lang sinh thái, tạo môi trường sống cho động vật.

TP.Hà Nội kỳ vọng, khi hoàn thành, công viên safari Ba Vì sẽ trở thành điểm đến trải nghiệm bán hoang dã quy mô lớn, góp phần phát triển du lịch khu vực phía tây thủ đô, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ sinh thái du lịch gắn với phát triển bền vững.

Theo đề xuất trước đó của Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group), dự án công viên safari Ba Vì có tổng mức đầu tư sơ bộ 10.000 tỉ đồng.

Cùng ở lĩnh vực này còn có dự án đầu tư xây dựng tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa tại xã Sóc Sơn có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD, tương đương gần 9.600 tỉ đồng, trên tổng diện tích 125 ha.

Trong đó, khu trường đua ngựa rộng gần 100 ha, gồm sân vận động đua ngựa, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người, hệ thống chuồng nuôi, huấn luyện, chăm sóc ngựa và các hạng mục dịch vụ, kỹ thuật, cảnh quan. Tổ hợp còn có khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại và hội nghị, khu biệt thự nghỉ dưỡng; hồ điều hòa.

Hà Nội kỳ vọng dự án sẽ bổ sung sản phẩm vui chơi, giải trí, du lịch mới cho thủ đô, mở rộng không gian phát triển về phía bắc và thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ tại khu vực Sóc Sơn.

Cạnh đó, để cải thiện môi trường, phát triển hạ tầng xanh và bền vững, trong dịp này, Hà Nội còn khởi công 3 dự án trong đó có dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỉ đồng, trên phạm vi toàn tuyến sông qua 19 xã, phường.

Các hạng mục của dự án "hồi sinh sông Nhuệ" gồm cải tạo, nạo vét lòng sông, kè bờ, tu bổ những vị trí xung yếu của hệ thống đê điều, xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom nước thải hai bên sông và các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Theo tổng hợp của Sở Tài chính Hà Nội, trong dịp 10.10, thành phố công bố danh mục 292 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 384.886 tỉ đồng; trong đó, vốn ngoài ngân sách khoảng 350.767 tỉ đồng (chiếm trên 91%).