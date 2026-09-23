Hà Nội tìm cách 'trị' lũ sông Bùi, sông Tích

Sáng 23.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các sở, ngành và 14 xã bàn giải pháp tiêu thoát lũ trên sông Bùi, sông Tích, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang.

Ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội, cho biết khu vực dân cư thuộc H.Chương Mỹ cũ thường xuyên bị ngập do lũ rừng ngang. Đặc điểm của loại lũ này là nước lên rất nhanh, cường suất lớn, gây thiệt hại về hoa màu và tài sản.

Nước lũ sông Bùi dâng cao, bủa vây nhiều thôn, làng ở xã Xuân Mai vào ngày 18.9 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Nam, có ý kiến cho rằng mật độ thảm thực vật ở khu vực thượng nguồn thuộc tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, suy giảm. Khi mưa lớn, nước lũ đổ nhanh về sông Bùi, sông Tích.

Cùng với đó, mưa lớn kéo dài khiến nước sông Đáy, sông Hoàng Long dâng cao, làm chậm khả năng tiêu thoát của sông Bùi và sông Tích, dẫn đến ngập lụt tại các xã thuộc H.Chương Mỹ cũ.

Sông bồi lắng 30 - 40 cm mỗi năm

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, cho biết đợt mưa lũ vừa qua khiến nước sông Bùi dâng cao, vượt đỉnh lũ trong đợt bão Yagi năm 2024 và đỉnh lũ năm 2018. Những năm gần đây, đỉnh lũ sông Bùi đoạn qua Xuân Mai ở mức 7,5 m.

Theo ông Đức, sông Tích và sông Bùi mỗi năm bồi lắng khoảng 30 - 40 cm nhưng nhiều năm chưa được nạo vét, ảnh hưởng đến dòng chảy và khả năng tích nước.

Địa phương đề xuất đầu tư các tuyến đê trên sông Bùi có ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, đồng thời mở rộng hồ Vân Sơn lên 100 ha.

Chủ tịch Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: QUANG PHONG

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng tình trạng ngập kéo dài ở phía tây thành phố xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Đây lại là một trong những trục phát triển quan trọng của Hà Nội, nên nếu ngập úng không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến các định hướng quy hoạch, trong đó có phát triển không gian ngầm và đường sắt đô thị.

Ông Thắng đề nghị nghiên cứu tổng thể cao độ, thủy văn và hệ thống tiêu thoát nước phía tây, kết nối dữ liệu địa hình, dòng chảy, cao trình đê và các công trình thủy lợi.

Bài toán tiêu thoát lũ cũng phải được xem xét trong mối liên hệ giữa sông Bùi, sông Tích và sông Đáy, đồng thời tính đến phối hợp với các địa phương liên quan đến lưu vực sông Đáy.

Trước mắt, Hà Nội sẽ rà soát việc phối hợp vận hành hồ chứa, đập, trạm bơm và các dòng sông để chủ động điều tiết trước các đợt mưa lớn; đồng thời nạo vét sông nhằm tăng khả năng trữ, tiêu thoát nước và giảm áp lực nâng cao trình đê.



