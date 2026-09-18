Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán

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Dù trời đã tạnh mưa nhưng lũ từ thượng nguồn tiếp tục dồn về, khiến mực nước sông Bùi (Hà Nội) dâng cao trên báo động 3. Nhiều hộ dân tại vùng 'rốn lũ' ngoại thành hối hả thu dọn tài sản, đưa trẻ nhỏ sơ tán đến nhà người thân tránh lũ.
Mưa lũ khiến 1.659 hộ dân (3.615 người) bị ảnh hưởng, trong đó 483 hộ nước ngập vào nhà, 1.176 hộ ngập lối đi. Để ứng phó với mưa lũ, cơ quan chức năng đã hỗ trợ, tổ chức di dời 626 người yếu thế, gồm: người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật... đến nơi an toàn.
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Người dân Nam Phương dùng thuyền di chuyển qua những đoạn ngập sâu
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