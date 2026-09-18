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    Thời sựDân sinh

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Dù trời đã tạnh mưa nhưng lũ từ thượng nguồn tiếp tục dồn về, khiến mực nước sông Bùi (Hà Nội) dâng cao trên báo động 3. Nhiều hộ dân tại vùng 'rốn lũ' ngoại thành hối hả thu dọn tài sản, đưa trẻ nhỏ sơ tán đến nhà người thân tránh lũ.
    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 1.

    Chiều 18.9, con đường đê hữu Bùi từ khu vực cầu Bến Cốc dẫn vào thôn Nam Phương (xã Xuân Mai, Hà Nội) chìm trong nước lũ đục ngàu, có nơi sâu gần 1 m.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 2.

    Người dân địa phương cho biết, rạng sáng cùng ngày, nước lũ trên sông Bùi bắt đầu dâng cao, tràn qua bờ đê khiến khu dân cư bên trong các thôn Nam Phương, Tiến Tiên chìm trong biển nước. Trong ảnh là khu vực đầu thôn Tiến Tiên, giáp cầu Bến Cốc.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 3.

    Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Xuân Mai, mực nước sông Bùi vào hồi 7 giờ ngày 18.9 là 7,64 m (trên báo động 3 là 0,64 m). Khoảng 6,1 km đê bị ngập. Trong ảnh là khu vực thôn Nam Phương nhìn từ trên cao.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 4.
    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 5.

    Mưa lũ khiến 1.659 hộ dân (3.615 người) bị ảnh hưởng, trong đó 483 hộ nước ngập vào nhà, 1.176 hộ ngập lối đi. Để ứng phó với mưa lũ, cơ quan chức năng đã hỗ trợ, tổ chức di dời 626 người yếu thế, gồm: người già, trẻ em, phụ nữ có thai, người khuyết tật... đến nơi an toàn.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 6.

    Khu vực nhà thờ gần đê hữu Bùi là nơi cao ráo nhất trở thành điểm trung chuyển cho người và tài sản ở thôn Nam Phương.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 7.
    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 8.

    Người dân Nam Phương dùng thuyền di chuyển qua những đoạn ngập sâu

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 9.

    Em Nguyễn Hải Yến (13 tuổi) được người thân chở ra xe cứu hộ ở đầu thôn. Nước lũ dâng gần bậc thềm nhà, khiến việc đi lại, đến trường của em gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, gia đình quyết định đưa em đến ở nhờ nhà người thân để việc học tập không bị gián đoạn.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 10.

    Xuồng máy cũng được huy động để di tản trẻ nhỏ, người già đến nơi an toàn

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 11.

    Tính đến ngày 18.9, mưa lũ đã khiến gần 823 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ở vùng "rốn lũ" xã Xuân Mai bị ảnh hưởng, trong đó ngập 310 ha lúa, 123,3 ha rau màu, 60,6 ha cây ăn quả và 329 ha thủy sản.

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

    Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán - Ảnh 12.

    Người dân tiếp tục thu dọn tài sản vào chiều 18.9 vì nước lũ sông Bùi dâng cao

    ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

     

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