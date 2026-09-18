Nước sông Bùi vượt báo động 3, hơn 600 người dân vùng 'rốn lũ' phải sơ tán

Em Nguyễn Hải Yến (13 tuổi) được người thân chở ra xe cứu hộ ở đầu thôn. Nước lũ dâng gần bậc thềm nhà, khiến việc đi lại, đến trường của em gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, gia đình quyết định đưa em đến ở nhờ nhà người thân để việc học tập không bị gián đoạn.