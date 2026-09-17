Vượt nước lũ đưa tiễn người đã khuất

Hình ảnh hàng chục người dân cùng cán bộ thôn và xã Pù Luông dùng thân cây luồng kết thành cầu bắc qua suối Tếch trong lúc trời mưa để đưa tiễn người quá cố gây xúc động người xem.

Người dân và cán bộ thôn, xã cùng nhau làm cầu bắc qua suối, vượt lũ đưa tiễn người quá cố ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Ông Trần Duy Tiến, Chủ tịch UBND xã Pù Luông, cho biết, những ngày qua trên địa bàn xã này có mưa lớn kéo dài. Tại thôn Thành Lâm có người mất do già yếu, nhưng trời mưa lớn, nước suối Tếch dâng cao, chảy xiết gây ngập con đường nối từ nhà có người mất đến nơi chôn cất.

Ngày 16.9, khi đã đến thời điểm mai táng người mất, nước suối Tếch vẫn chảy xiết nên người dân và cán bộ thôn, cán bộ xã Pù Luông đã cùng nhau dùng cây luồng kết thành cầu bắc qua suối để đưa tiễn người quá cố.

Hình ảnh người dân, cán bộ cùng nhau làm cầu bắc qua suối để đưa tiễn người mất

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Hình ảnh hàng chục người dầm mưa bắc cầu qua suối Tếch để vượt lũ tiễn đưa người quá cố thể hiện tình đoàn kết, hỗ trợ của người dân nơi đây.