Trời mưa, nhiều xe trượt ngã trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Lê Nam
16/03/2026 17:46 GMT+7

Mặt đường trơn trượt mỗi khi trời mưa khiến nhiều xe máy lưu thông trên đoạn đường Nguyễn Huệ (TP.HCM) bị trượt ngã, dù chỉ va chạm nhẹ.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 16.3, sau khi cơn mưa vừa bắt đầu khoảng 5 phút thì xảy ra vụ va chạm nhẹ giữa các xe máy trên đường Nguyễn Huệ, đoạn giao với đường Lê Lợi (P.Sài Gòn), đối diện Thương xá Tax cũ. Do mặt đường trơn, nhiều xe máy trượt ngã, nằm sõng soài trên mặt đường.

Nhiều xe máy trượt ngã trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 16.3

Theo ghi nhận của PV, đây không phải lần đầu xảy ra tình trạng xe máy trượt ngã trên tuyến đường này khi trời mưa.

Trước đó, vào ngày khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM (6.3), khoảng 17 giờ, cơn mưa bất ngờ đổ xuống khiến sự kiện triển lãm áo dài phải tạm hoãn theo kế hoạch ban đầu. Chỉ trong vòng khoảng 10 phút đã xảy ra hai vụ va chạm liên tiếp, khiến người đi xe máy trượt ngã trên mặt đường.

Hai nữ sinh điều khiến xe máy trượt ngã trên phố đi bộ Nguyễn Huệ chiều 6.3

Dù va chạm nhẹ, nhiều xe máy rất dễ ngã mỗi khi trời mưa

Khoảng 30 phút sau, tại khu vực đường Nguyễn Huệ phía trước khách sạn Oscar Sài Gòn, hai nữ sinh tiếp tục bị trượt bánh xe do mặt đường trơn và ngã xuống. Lực lượng dân quân túc trực gần đó nhanh chóng hỗ trợ hai cô gái đứng dậy.

Ông Phan Minh Quốc Thanh, tài xế GrabBike, cho biết: "Lần nào chạy qua đây mà gặp mưa tôi cũng không dám đi nhanh, thậm chí phải đi rất chậm vì mặt đường trơn, dễ ngã. Chỉ cần gặp tình huống bất ngờ như người đi bộ băng qua đường là rất khó xử lý".

Tài xế Grab không dám đi nhanh qua đoạn đường này mỗi khi trời mưa

Đường Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn được lát đá granite từ năm 2015 khi khu vực này được cải tạo thành quảng trường và phố đi bộ của TP.HCM. Mỗi viên đá lát có độ dày khoảng 8 cm, được thiết kế với độ bền có thể sử dụng hàng trăm năm.

Đường Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn được lát đá granite từ năm 2015

Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số vị trí mặt đường đã trở nên trơn trượt, đặc biệt khi gặp mưa, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước đó, vào cuối năm 2023, Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng TP.HCM từng triển khai thí điểm tăng độ nhám mặt đường Nguyễn Huệ và Lê Thánh Tôn (Q.1 cũ, nay thuộc P.Sài Gòn) bằng cách thổi hơi nóng vào bề mặt đá granite, còn gọi là khò lửa nhằm tạo độ nhám và giảm nguy cơ trơn trượt. Tuy nhiên có vẻ như vẫn còn nhiều điểm phải "nhám" lại để bảo đảm an toàn cho xe cộ lưu thông khi trời mưa. 

TP.HCM và Lâm Đồng có mưa trái mùa nhiều nơi

Chiều nay, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa trái mùa nhiều nơi ở Nam bộ đặc biệt trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Lâm Đồng.

