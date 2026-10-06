Hà Nội phấn đấu khởi công công viên safari Ba Vì dịp 10.10

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký, ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên safari Ba Vì tại xã Ba Vì (Hà Nội).

Vườn quốc gia Ba Vì đã được chuyển giao về UBND TP.Hà Nội quản lý ẢNH: VGP

Cần tạo sự đồng thuận trong nhân dân

Trước đó, Đảng ủy UBND thành phố có tờ trình về chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án đầu tư công viên safari Ba Vì tại xã Ba Vì (Hà Nội).

Sau khi xem xét và trên cơ sở tổng hợp ý kiến bằng văn bản, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hà Nội quyết nghị thống nhất thông qua chủ trương triển khai ngay và chủ trương đầu tư dự án này theo đề xuất.

Giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và triển khai các bước tiếp theo bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật; phấn đấu khởi công dự án vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng thủ đô (10.10).

Khi triển khai, Thành ủy Hà Nội lưu ý, các cơ quan liên quan cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Không để phát sinh "điểm nóng", nhất là đối với người dân trong khu vực dự kiến điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về tiến độ và khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay từ chủ trương triển khai dự án, đảm bảo việc thực hiện đúng tiến độ và các quy định hiện hành của pháp luật.

Quy mô công viên safari Ba Vì dự kiến giảm còn khoảng 300 ha

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) đề nghị được lựa chọn thực hiện dự án quần thể du lịch sinh thái (safari) Ba Vì theo trường hợp đặc biệt tại luật Thủ đô.

Theo đó, dự án quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - hợp phần có safari (vườn thú bán hoang dã) nằm tại xã Ba Vì. Dự án được đề xuất nghiên cứu đầu tư trên diện tích hơn 580 ha, thực hiện trong 2 giai đoạn: giai đoạn 1 khoảng 251 ha và giai đoạn 2 gần 330 ha.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 10.000 tỉ đồng, trong đó, nhà đầu tư góp 1.500 tỉ đồng, còn lại là vốn huy động.

Sau khi thông tin đề xuất được Sở Tài chính Hà Nội đăng tải công khai, thành phố đã thành lập hội đồng thẩm định để xem xét hồ sơ chủ trương đầu tư, do đây là dự án thuộc nhóm A.

Trong quá trình thẩm định, hội đồng yêu cầu rà soát lại quy mô dự án, trong đó đặc biệt xem xét hiện trạng sử dụng đất và đánh giá tác động đối với các tổ chức, gia đình, hộ cá nhân trong khu vực dự kiến thực hiện dự án.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, việc rà soát được thực hiện nhằm xác định quy mô dự án phù hợp, bảo đảm nguyên tắc giảm thiểu tác động đến sinh kế, đời sống của người dân, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Trên cơ sở kết quả rà soát, quy mô đầu tư hiện được xác định sơ bộ khoảng 300 ha đất. Như vậy, quy mô dự án đã giảm khoảng 280 ha so với đề xuất ban đầu của doanh nghiệp.